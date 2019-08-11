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Nakliye bahanesiyle dolandırıcılık

11 Ağustos 2019 Pazar 11:03
Nakliye bahanesiyle dolandırıcılık

MERSİN (AA) - Mersin'de, 27 ton şekerin nakliyesi için anlaştığı kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir şeker fabrikasının nakliye işini yapan A.Ş,120 bin lira değerindeki 27 ton şekeri İstanbul'a göndermek için kendisini Mustafa Çelik olarak tanıtan H.Ç'yle anlaştı.

Bunun üzerine H.Ç. 27 tonluk şekeri fabrikadan tıra yükleyerek İstanbul'a hareket etti. Belli süre sonra şekerlerin İstanbul'a ulaşmadığını öğrenen A.Ş. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini başvurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede tırın Mersin'den Gaziantep'e gittiğini belirledi.

Belirtilen illere haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli H.Ç'yi Gaziantep'te yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de yaptıkları incelemede çekicinin Barbaros Mahallesi'ndeki bir sokağa şekerlerin yüklü halde girdiği ancak boş olarak çıkış yaptığını tespit etti.

Belirlenen sokakta araştırma yapan ekipler, camları gazeteyle kapatılmış bir depoya düzenlendikleri operasyonda 27 ton şekeri ele geçirdi. Şekerler A.Ş'ye teslim edildi.

H.Ç'yle olaya karıştıkları önü sürülen ve Mersin'deki depoyu emlakçı aracılığıyla kiralayan N.K. ve A.K'nın Şanlıurfa'da olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Mersin'den geçiş yapan tır, kent merkezinde farklı noktalarda güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.





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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:03
  1. dolandırıcılık
  2. Mersin
  3. Şeker
  4. TIR

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