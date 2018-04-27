'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
Bilgi Teknolojileri Uzmanı Emre Olur, firari FETÖ'cüler Enes Kanter ve Hakan Şükür'ün yazışmalarının ele geçirildiğini söyledi.27 Nisan 2018 Cuma 10:34
FETÖ üyeliğinden aranan Hakan Şükür ile Enes Kanter arasında geçen konuşma Beyaz Tv'de yayımlandı.
ENES'TEN YARDIM
FETÖ'cü Enes Kanter'den yardım isteyen Hakan Şükür, "Nakiti tükettim. Biriken havuzdan bana biraz yardım gönder" diye yazdığı ortaya çıktı.
BİTCOİN HAVUZU KURMUŞLAR
Bu konuşmaları yorumlayan Bilgi Teknolojileri Uzmanı Emre Olur, FETÖ'cülerin Bitcoin havuzu kurduğunu ifade etti.
YENİ BYLOCK
Emre Olur, mesajlaşmalar sırasında kullanılan '2020'den görüşelim' ifadesinin yeni bir Bylock versİyonu olduğunu söyledi.
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