'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'

FETÖ üyeliğinden aranan Hakan Şükür ile Enes Kanter arasında geçen konuşma Beyaz Tv'de yayımlandı.

ENES'TEN YARDIM

FETÖ'cü Enes Kanter'den yardım isteyen Hakan Şükür, "Nakiti tükettim. Biriken havuzdan bana biraz yardım gönder" diye yazdığı ortaya çıktı.

BİTCOİN HAVUZU KURMUŞLAR

Bu konuşmaları yorumlayan Bilgi Teknolojileri Uzmanı Emre Olur, FETÖ'cülerin Bitcoin havuzu kurduğunu ifade etti.

YENİ BYLOCK

Emre Olur, mesajlaşmalar sırasında kullanılan '2020'den görüşelim' ifadesinin yeni bir Bylock versİyonu olduğunu söyledi.