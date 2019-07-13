0553 313 94 23

Nakil bekliyordu, minik bedeniyle 5 hastaya hem "hayat", hem "can" verdi

İzmir’deki Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi’nde kalp nakli olmayı bekleyen 9 yaşındaki Nisa Annaç, aniden rahatsızlanarak yaşama veda etti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:32
Nakil bekliyordu, minik bedeniyle 5 hastaya hem "hayat", hem "can" verdi

İzmir’deki Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi’nde kalp nakli olmayı bekleyen 9 yaşındaki Nisa Annaç, aniden rahatsızlanarak yaşama veda etti. Ailesi, önemli bir karar alarak minik Nisa’nın organlarını bağışlama kararı alırken, organ nakli bekleyen Nisa, minik bedeniyle 5 hastaya "hayat" verdi.


İzmir’de yaşayan Metin-Zeynep Annaç çiftinin 9 yaşındaki kızları Nisa Annaç, kalp kapakçıklarının çalışmaması nedeniyle Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi’nde tedavi altına alındı. Burada 1 yıl tedavi gören minik Nisa, Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Tahir Yağdı tarafından geçtiğimiz ocak ayında açık kalp ameliyatı yapıldı.



Donör olmayı bekliyordu, acı haber geldi


Minik Nisa ve ailesi, uygun donör bulunmasını bekliyordu. Umut içinde donör bekleyen Nisa’nın önceki gün durumunda kötüleşme yaşandı. Nisa Annaç, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi’nde beyin kanaması geçirdi. Başındaki doktorları, minik Nisa’ya müdahale etti; ancak kurtarılamadı. Aylardır nakil bekleyen Nisa’nın bu ölümü başta ailesi olmak üzere herkesi üzdü.



Nakil beklerken 5 hastaya "hayat" verdi


Nakil bekleyen Annaç ailesi, başka hastalara umut ve hayat olmak amacıyla örnek bir karar aldı. 9 yaşında kalp nakli bekleyen ve rahatsızlanması sonucu hayatını kaybeden minik Nisa’nın; dalağı, böbreği, karaciğeri, korneası ve ince bağırsağı 5 hastaya "hayat" verdi. Ailenin bu davranışı ve minik Nisa’nın nakil beklerken 5 hastaya "hayat" vermesi duyan herkesi duygulandırdı.



Son veda Salihli’deydi


Kalp nakli beklerken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve 5 hastaya organlarıyla hayat veren Minik Nisa, Manisa’nın Salihli ilçesi Dedetaşı Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Törende, minik Nisa’nın tabutuna eşarbı bağlandı. Nisa, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedilirken, cenazeye başta ailesi olmak üzere yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası
    1. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    2. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını..
    3. "Hartum Anlaşması"nın onaylanacağı..
    4. Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaret..
    5. İstanbul Valiliği, 15 Temmuz günü..
    6. İstanbul'da "15 Temmuz" tedbirleri
    7. Taha Akgül, 47. Yaşar Doğu Güreş..
    8. "Büyük filmlerde çok az diyalog olması..
    9. Ege Denizi'nde 143 düzensiz göçmen..
    10. Motosiklet otomobille çarpıştı
    11. Bakan Turhan duyurdu! Bu gece trafiğe..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bisikletle hac..
    13. Hastanede yakalanan torbacı tutuklandı
    14. Taha Akgül tarih yazdı!
    15. Osmaniye'de DAEŞ operasyonu! 5 gözaltı
    16. Merinos Halı’da 15 yılını tamamlayan..
    17. Kepsut’ta balık ölümlerinin..
    18. Yavru baykuşa fabrika işçileri sahip..
    19. Erdoğan, Medine'ye doğru pedal çeviren..
    20. Milletvekili Tutdere muhtarlar ile..
    21. Suriye sınırına askeri iş makinesi..
    22. Nakil bekliyordu, minik bedeniyle 5..
    23. Van’da seyyar satıcı ile zabıta..
    24. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    25. Siverek’te hortum
    26. Başkan Yavaş’tan 15 Temmuz mesajı
    27. Kars'ta teknik takibe alınan cezaevi..
    28. Ülke şokta! Sel ve toprak kaymaları 30..
    29. Şehitleri anmadı... Gökhan Özoğuz 15..
    30. Kibritle oynayan çocuk evi küle..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da