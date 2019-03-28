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Nakil bekleyen hasta ve yakınlarının sinema keyfi

Organ nakli olmuş ya da nakil bekleyen hastalar "Mutlu Bir Gün" projesi kapsamında sinemada film izledi- Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Semih Dinçer Yetiş:- "Amacımız hasta ve yakınlarıyla mutlu bir gün geçirmek, organ bağışı için farkındalığı artırmak"

28 Mart 2019 Perşembe 14:24
Nakil bekleyen hasta ve yakınlarının sinema keyfi

ANKARA (AA) - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Proje Birimince yürütülen "Mutlu Bir Gün" etkinliği kapsamında, organ nakli olmuş veya nakil bekleyen hastalar, sinemaya götürüldü.

"Evde Sağlık Hastalarına Manevi Destek" projesi kapsamında yürütülen ve üçüncüsü gerçekleştirilen "Mutlu Bir Gün" organizasyonunda hasta ve hasta yakınları evlerinden alınarak Antares Alışveriş Merkezi'ndeki sinema salonuna götürüldü.

Yetişkin hastalar "Kaptan Marvel"i, çocuk hastalar ise "Mucize Parkı" filmini izledi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Semih Dinçer Yetiş, gazetecilere açıklamasında "Amacımız hasta ve yakınlarıyla mutlu bir gün geçirmek, organ bağışı için farkındalığı artırmak." dedi.

Türkiye'deki organ bağışının Avrupa'ya oranla çok düşük olduğunu ifade eden Yetiş, buna karşın canlı nakillerde Avrupa'da birinci olduklarını belirtti.

Nakillerin yüzde 75'inin canlıdan gerçekleştirildiğini ifade eden Yetiş, "Birinci derece akrabaları hastasına böbrek veya karaciğerini verebiliyor. Ancak Avrupa'da ölüden nakil daha etkin durumda. Bizim amacımız bunu tersine çevirmek. Yani ölüden yapılan nakil oranını artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Organ nakli bekleyen 5 yaşındaki Umut Eymen Susuroğlu'nun annesi Mualla ise oğlunun 4 yıldan bu yana diyalize girdiğini, nakil için uygun bir verici beklediklerini dile getirdi.

Proje kapsamında organ bağışı için AVM'de stant kuruldu ve organ bağışı yapmak isteyenler form doldurarak organlarını bağışladı.

Sinema sonrası hastalara yemek ikramı yapıldı ve çocuk hastalara hediyeler verildi.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:24
  1. "Mutlu Bir Gün"
  2. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Semih Dinçer Yetiş
  3. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Proje Birimi
  4. organ nakli

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