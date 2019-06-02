Nakavtla kaybeden Joshua: Şimdilik şampiyon o, geri döneceğim
Meksikalı Andy Ruiz'e 7. rauntta nakavt olarak kariyerinin ilk yenilgisini alan İngiliz boksör Anthony Joshua, "Şimdilik şampiyon o. Geri döneceğim." dedi.02 Haziran 2019 Pazar 13:07
Ağırsiklet unvan maçında 29 yaşındaki yenilgisiz boksör Anthony Joshua, Meksikalı rakibi Andy Ruiz'e 7. rauntta nakavtla yenildi.
Bu maç öncesinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanan Joshua, böylece WBA, WBO-IBF, IBO kemerlerini kaybetti.
"Geri döneceğim"
Maçın ardından SkySports'a açıklamalarda bulunan Joshua; "İyi bir dövüşçüye yenildim. Şimdilik şampiyon o. Geri döneceğim. Destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattım. Andy çok iyi dövüştü. Yakında tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
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