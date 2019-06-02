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Nakavtla kaybeden Joshua: Şimdilik şampiyon o, geri döneceğim

Meksikalı Andy Ruiz'e 7. rauntta nakavt olarak kariyerinin ilk yenilgisini alan İngiliz boksör Anthony Joshua, "Şimdilik şampiyon o. Geri döneceğim." dedi.

02 Haziran 2019 Pazar 13:07

Ağırsiklet unvan maçında 29 yaşındaki yenilgisiz boksör Anthony Joshua, Meksikalı rakibi Andy Ruiz'e 7. rauntta nakavtla yenildi.

Bu maç öncesinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanan Joshua, böylece WBA, WBO-IBF, IBO kemerlerini kaybetti.

"Geri döneceğim"

Maçın ardından SkySports'a açıklamalarda bulunan Joshua; "İyi bir dövüşçüye yenildim. Şimdilik şampiyon o. Geri döneceğim. Destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattım. Andy çok iyi dövüştü. Yakında tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:09
  1. Ağırsiklet boks maçı
  2. Andy Ruiz
  3. Anthony Joshua
  4. Boks
  5. nakavtlı galibiyet
  6. açıklama

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