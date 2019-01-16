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Kenya'da düzenlenen terör saldırısın en az 15 kişi öldü!

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bir otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 15 kişinin öldüğü belirtildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:11
Kenya'da düzenlenen terör saldırısın en az 15 kişi öldü!

Kenya’nın başkenti Nairobi’deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 15’e çıktı. Başkentteki otele düzenlenen saldırıda patlama sesleri duyulmuş ardından militanlar ve polis arasında çatışma çıkmıştı. Saldırıda ölü sayısının 15’e çıktığı açıklandı.

Saldırıyı yapanlar sayının 47 olduğunu ileri sürdü

Saldırıyı düzenleyen grup ise saldırıda 47 kişinin öldüğünü iddia etti. Öğleden sonra saat 15.00 sularında gerçekleştirilen saldırı, güvenlik güçleri tarafından 20.00’de kontrol altına alındı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Eylül 2013’te yine başkent Nairobi’de bulunan Westgate Alışveriş Merkezi’ne saldırı düzenlemiş, saldırıda 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Otel çalışanı Enoch Kibet, "Vardiyalarımızı değiştiriyorduk o anda yüksek bir patlama sesi duydum. İnsanlar çığlık atıyordu. Hayatta olduğuma inanamadım. Patlama sesi çok yüksekti ve tüm oteli sarstı” ifadelerini kullandı.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang, başkentin Westland bölgesindeki ’DusitD2’ adlı otelin ve çevresinde güvenliğin sağlandığını belirtti. Matiang, Kenya halkı için tehdit kalmadığını aktardı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:11
  1. Kenya
  2. Nairobi
  3. saldırı

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  • orak çekiçorak çekiç28 dk önce
    el şebab tır büyük ihtimalle onunda kimin adına yaptığı belli zaten

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