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Nairobi saldırısında ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Hayatını kaybedenler arasında yabancı ülke vatandaşları da var

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:53
Nairobi saldırısında ölenlerin sayısı 21'e çıktı

ADDİS ABABA (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'de dün bir otele yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e çıktı.

Kenya polisi yaptığı yazılı açıklamada, başkentin Westland bölgesindeki "DusitD2" adlı otel yerleşkesine düzenlenen saldırıda 16 Kenyalı, bir İngiliz, bir Amerikalı ve henüz uyruğu tespit edilemeyen 3 Afrikalının hayatını kaybettiğini belirtti.

Ölenlerden birisinin polis olduğu ve 28 kişinin başkentteki çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Dün öğleden sonra düzenlenen saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üslenmişti.

Saldırının, 2016'da Somali'deki bir Kenya askeri üssüne yapılan ve 150 civarında askerin ölmesine neden olan saldırının yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekmişti.

Eş-Şebab, Eylül 2013'te Nairobi'deki Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırı düzenlemiş, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:53
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