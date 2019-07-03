0553 313 94 23

Naim Süleymanoğlu'nun ismi uluslararası arenada yaşatılacak

- Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, IWF'nin faaliyet programına dahil edildi- Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar:- "Olimpiyatlara kota verecek turnuvanın ilki Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sponsor olması nedeniyle bu ilde yapılacak"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:22
Naim Süleymanoğlu'nun ismi uluslararası arenada yaşatılacak


ANKARA (AA) - Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, 14-17 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak.

Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Tamer Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sponsor buldukları sürece organizasyonun geleneksel hale getirileceğini söyledi.

Uluslararası Halter Federasyonunun (IWF) 15 gün önce organizasyonu uluslararası takvime dahil ettiğini belirten başkan Taşpınar, "Olimpiyatlara kota verecek turnuvanın ilki Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sponsor olması nedeniyle bu ilde yapılacak." dedi.

Turnuvaların 3 ayrı kategoride değerlendirildiğini ifade eden Taşpınar, "Kota veren turnuvalar altın, gümüş ve bronz kategorilerine ayrılır. Bizim turnuvamız gümüş kategorisinde olacak. Avrupa ve dünya şampiyonaları altın kategorisinde. En çok puanı bunlar veriyor. Gümüş kategorisindeki turnuvalar ise daha düşük puanlar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tamer Taşpınar, ilkini gerçekleştirecekleri turnuvanın ödüllü olacağını anlatarak, "Ülkelerin tüm masraflarını bizler karşılayacağız. İstanbul-Gaziantep arası ulaşım bedeli de dahil. Ödüllü olması, masrafların Türkiye tarafından karşılanması ve Naim Süleymanoğlu adına yapılması önemli. Sponsor bulduğumuz sürece geleneksel olacak." ifadelerini kullandı.

Turnuvada ilk 6 ya giren sporculara ödüller verilecek. Sıralamaya göre sporcular, 2 bin, bin 750, bin 500, bin 250, bin ve 750 dolar ödül kazanacak.

"Sinclair" sistemiyle yapılacak turnuvada sporcular, vücut ağırlıklarına göre en fazla kiloyu kaldırarak dereceye girmeye çalışacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:22
  1. federasyon başkanı tamer taşpınar
  2. halter
  3. Türkiye Halter Federasyonu
  4. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Imelda Marcos'un doğum günü için düzenlenen etkinlik hastanelik etti
    1. Imelda Marcos'un doğum günü için..
    2. Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor
    3. Akbank Private Banking'e ödül
    4. AP'nin başkanlığına yine bir İtalyan..
    5. Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden ‘Sakın..
    6. Pamukkale’de yaz spor kursları açıldı
    7. Vanlı öğrenciler İstanbul’a uğurlandı
    8. Yozgat'ta silahlı kavga: 5 yaralı
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    10. Pakistan’da bot alabora oldu
    11. Real Madrid, Fabien Causeur ile 3..
    12. (Özel) Ekmek parasını erkeklerle..
    13. Türkiye Gazetesi’nden Başkan Çatal’a..
    14. KodlAğrı Şampiyonları Estonya’yı..
    15. NLP kursiyerleri sertifikalarını aldı
    16. Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı..
    17. Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    18. Milli Mücadele ruhu 100. yıl dönümünde..
    19. Giresun Liman sahasında yaşanan..
    20. ATSO Başkanı Çetin’den Haziran..
    21. Vali Kaymak’tan "Samsun Roket..
    22. Putin'den kritik Türkiye ve Erdoğan..
    23. Ali Deniz yeniden Memur-Sen İl..
    24. Ordu Çevre Yolu’na yeni güzergah
    25. Türkiye'den çok sert Libya açıklaması!
    26. "Rusya ve Türkiye’nin çabaları..
    27. Sarar çiftini gasp eden kişiler..
    28. Vali Deniz’den Manisa’nın kültürel..
    29. Türkiye'den Libya'daki göçmen..
    30. Taşkesenligil’e Curling teşekkürü
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz