Nail Kır kimdir? Nail Kır nereli kaç yaşında? Nail Kır ne iş yapıyor, mesleği ne?
Prof. Dr. Nail Kır, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Nail Kır’ın Fenerbahçe YDK’ya aday olmasıyla birlikte Nail Kır kimdir? Nail Kır nereli kaç yaşında? Nail Kır ne iş yapıyor, mesleği ne? sorularını sorulmaya başlandı. İşte Prof. Dr Nail Kır’ın hayatı,
Nail Kır, 21.01. 1945 tarihinde Silivri’nin Bekirköy’de doğdu. Bekirköy İlkokulu, Hekimoğlu Alipaşa İlkokulu, Davutpaşa Ortaokulu (1955-59), Pertevniyal Lisesi (1959-62), 1967 yılında Çapa ve Cerrahpaşa bölünmesine giden İstanbul Tıp Fakültesi (1962-68) Kır’ın hayatının ilk 23 yılında gitmiş olduğu okullar. 1998-2001 yılları arasında Kır’ı ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalında başkanlık yaptığı görülüyor. Kır 1974 yılında Selma Kır ile evleniyor.