0553 313 94 23

Naif Balandi: “Türkerler Holding, bölgenin en büyük istihdam gücüdür”

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Van Şube Başkanı ve Türk-İş Van Temsilcisi Naif Balandi, Türkerler Holding’in bölge ekonomisine ve istihdama büyük katkıları olduğunu söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 17:00
Naif Balandi: “Türkerler Holding, bölgenin en büyük istihdam gücüdür”

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Van Şube Başkanı ve Türk-İş Van Temsilcisi Naif Balandi, Türkerler Holding’in bölge ekonomisine ve istihdama büyük katkıları olduğunu söyledi.


Türkerler Holdinge bağlı VEDAŞ ve VEPSAŞ şirketlerinin Van için bir değer ve önemli bir şans olduğunu ifade eden Naif Balandi, “İki yılda bir sendikamız ile Türkerler Holding arasında toplu iş sözleşmesi yapılmaktadır. Sözleşme sonucunda VEDAŞ ve VEPSAŞ şirketlerinde çalışan 2 bin 200 kardeşimizin sözleşmesini yenilemiş olacağız. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker Bey ile Ankara’da yaptığımız görüşmeler oldukça olumlu geçti. Geçtiğimiz yıllarda da gördük ki Türkerler Holding, çalışanlarına sonuna kadar sahip çıkmaktadır. Toplu iş sözleşmemizde herhangi bir sorun çıkacağını düşünmüyorum” dedi.



“Yapılan hizmetler devrim niteliğindedir”


35 yıllık sendikacılık geçmişi olduğunu ifade eden Balandi, “Özelleşme sonrasında batı standartlarında hizmet almaya başladık. Devlet dönemlerinde bile halkımıza Türkerler Holding kadar kaliteli hizmet verilemiyordu. Geçmişte siyasiler kendi çıkarlarını ön planda tutuyordu, ama şu an ülkemizin ve bölgemizin menfaati için Türkerler Holding elinden gelen tüm gayreti fazlasıyla göstermektedir. Önceki yıllarda katıldığımız toplantılarda ilimizin en önemli sorunu olarak görülen elektrik arızaları artık gündem olmaktan çıktı. VEDAŞ ve VEPSAŞ şirketlerinin özelleşme sonrasında yaptığı çalışmalar devrim niteliğindedir. Örneğin, eskiden 186 arıza ihbar hattında bir personel görev yapar, ona da ulaşmanız da zaten mümkün olmazdı. Şimdi ise kurulan çağrı merkezinde 110 personel görev yapmaktadır. Vatandaşlarımız artık rahatlıkla 186’ya ulaşabiliyor. Hem hizmet kalitesi hem de istihdam artmış oldu. Türkerler Holding, Van’ımızın ve bölgemizin gelişimi için tüm gayretiyle çalışmaktadır” diye konuştu.



“Türkerler Holding, bölge ekonomisine büyük katkı yapıyor”


Van’a ve bölgeye önemli yatırımlar yapan Türkerler Holdinge yeterli desteğin verilmediğini vurgulayan Balandi, “Özellikle yerel yönetimler ve bazı kamu kurumlarının elektrik ücretlerini ödemede sıkıntı yaşattığını biliyoruz. Bir de kaçak elektrik kullanımındaki aşırılık var. Türkerler Holding tarafından yapılan milyonluk yatırımlar bizlerin ödediği faturalar sayesinde gerçekleşiyor. Yatırımların sürdürülebilir olması ve bölgemizin gelişimine katkının devam edebilmesi için herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Bölgenin en büyük istihdam gücü olan Türkerler Holdinge destek olmalıyız” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en az 84 sivil öldü"
    1. "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en..
    2. Türkiye ABD'yi resmen reddetti!
    3. Akın Öztürk son savunmasıyla hakim..
    4. ATO Başkanı Baran Kobi Değer..
    5. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
    6. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    7. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    8. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    9. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    10. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    11. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    12. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    13. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    14. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    15. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    16. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    17. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    19. Atiker Konyaspor, Göztepe..
    20. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
    21. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
    22. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
    23. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
    24. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    26. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda..
    29. Vergi Haftası futbol turnuvası
    30. Devlet Bahçeli'den 'yeni parti'..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var