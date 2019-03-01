Naif Balandi: “Türkerler Holding, bölgenin en büyük istihdam gücüdür”

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Van Şube Başkanı ve Türk-İş Van Temsilcisi Naif Balandi, Türkerler Holding’in bölge ekonomisine ve istihdama büyük katkıları olduğunu söyledi.

Türkerler Holdinge bağlı VEDAŞ ve VEPSAŞ şirketlerinin Van için bir değer ve önemli bir şans olduğunu ifade eden Naif Balandi, “İki yılda bir sendikamız ile Türkerler Holding arasında toplu iş sözleşmesi yapılmaktadır. Sözleşme sonucunda VEDAŞ ve VEPSAŞ şirketlerinde çalışan 2 bin 200 kardeşimizin sözleşmesini yenilemiş olacağız. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker Bey ile Ankara’da yaptığımız görüşmeler oldukça olumlu geçti. Geçtiğimiz yıllarda da gördük ki Türkerler Holding, çalışanlarına sonuna kadar sahip çıkmaktadır. Toplu iş sözleşmemizde herhangi bir sorun çıkacağını düşünmüyorum” dedi.

“Yapılan hizmetler devrim niteliğindedir”

35 yıllık sendikacılık geçmişi olduğunu ifade eden Balandi, “Özelleşme sonrasında batı standartlarında hizmet almaya başladık. Devlet dönemlerinde bile halkımıza Türkerler Holding kadar kaliteli hizmet verilemiyordu. Geçmişte siyasiler kendi çıkarlarını ön planda tutuyordu, ama şu an ülkemizin ve bölgemizin menfaati için Türkerler Holding elinden gelen tüm gayreti fazlasıyla göstermektedir. Önceki yıllarda katıldığımız toplantılarda ilimizin en önemli sorunu olarak görülen elektrik arızaları artık gündem olmaktan çıktı. VEDAŞ ve VEPSAŞ şirketlerinin özelleşme sonrasında yaptığı çalışmalar devrim niteliğindedir. Örneğin, eskiden 186 arıza ihbar hattında bir personel görev yapar, ona da ulaşmanız da zaten mümkün olmazdı. Şimdi ise kurulan çağrı merkezinde 110 personel görev yapmaktadır. Vatandaşlarımız artık rahatlıkla 186’ya ulaşabiliyor. Hem hizmet kalitesi hem de istihdam artmış oldu. Türkerler Holding, Van’ımızın ve bölgemizin gelişimi için tüm gayretiyle çalışmaktadır” diye konuştu.

“Türkerler Holding, bölge ekonomisine büyük katkı yapıyor”

Van’a ve bölgeye önemli yatırımlar yapan Türkerler Holdinge yeterli desteğin verilmediğini vurgulayan Balandi, “Özellikle yerel yönetimler ve bazı kamu kurumlarının elektrik ücretlerini ödemede sıkıntı yaşattığını biliyoruz. Bir de kaçak elektrik kullanımındaki aşırılık var. Türkerler Holding tarafından yapılan milyonluk yatırımlar bizlerin ödediği faturalar sayesinde gerçekleşiyor. Yatırımların sürdürülebilir olması ve bölgemizin gelişimine katkının devam edebilmesi için herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Bölgenin en büyük istihdam gücü olan Türkerler Holdinge destek olmalıyız” şeklinde konuştu.