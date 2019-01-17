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Naif Alibeyoğlu kimdir? Naif Alibeyoğlu hangi partiden aday oldu?

CHP'den belediye başkan aday adayı olan eski Kars belediye başkanı Naif Alibeyoğlu, DSP'den aday olduğunu açıkladı. Peki Naif Alibeyoğlu kimdir? Naif Alibeyoğlu nereli ve kaç yaşında? Naif Alibeyoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Naif Alibeyoğlu biyografisi...

17 Ocak 2019 Perşembe 09:41
Naif Alibeyoğlu kimdir? Naif Alibeyoğlu hangi partiden aday oldu?

CHP'den belediye başkan aday adayı olan eski Kars belediye başkanı Naif Alibeyoğlu, DSP'den aday olduğunu açıkladı. Peki Naif Alibeyoğlu kimdir? Naif Alibeyoğlu nereli ve kaç yaşında? Naif Alibeyoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Naif Alibeyoğlu biyografisi.

CHP, Taner Toraman’ı Kars belediye başkan adayı olarak gösterdi. CHP'den belediye başkan aday adayı olduğu halde aday gösterilmeyip Kars Belediye eski başkanı Naif Alibeyoğlu, DSP'den aday olduğunu açıkladı. Alibeyoğlu açıklamasında, “Süreci birlikte yaşadık. Verilen sözler unutuldu. Hemşehrilerimiz bu oyunu bozacak. Yoğun talep üzerine yeniden Kars’ı yönetmeye adayım. Bu doğrultuda DSP’den başkan adaylığımı açıklıyorum. Kars’ımıza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Naif Alibeyoğlu kimdir?

1954 yılında Kars ilinin Arpaçay ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamlayan Alibeyoğlu, yüksek öğrenimini Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde tamamladı.1982 yılında askerliğini bitirdikten sonra Kars'a döndü. Beş yıl Töbank'ta, bir yıl Köy İşleri Başkanlığı Kooperatifler Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görevlerde bulundu.

1993 yılında Kars'ın ilk ve tek yerel televizyonu olan Serhat TV'yi kurdu. Tümay Dershaneleri'nin Kars şubesini açtı ve Kavram Dershaneleri'nin de Kars şubesini devraldı. Alibeyoğlu, Kars'ta yıllar sonra il merkezinin tek sineması olan Kars Şehir Sineması'nı açtı.1999 yılında yerel seçimlerde Anavatan Partisi-ANAP'ın Kars Belediye Başkanı adayı olarak seçime girdi. Seçimlerde çoğunluğun oyunu alan Alibeyoğlu, partisinin 2002 genel seçimlerindeki büyük oy kaybından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. 2004 yılı yerel seçimlerini tekrar kazandı. Daha sonra bazı anlaşmazlıklardan ötürü Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştır. 29 Mart 2009 seçimlerine CHP safında katılan Alibeyoğlu seçimi kazanamadı.Yine 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 12.dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Kars 1.sıra Milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir.Alibeyoğlu, belediye başkanlığının yanı sıra TEMA Vakfı gönüllüsü, Turizm ve Tanıtma Derneği üyesi, Karsspor fahri başkanı, Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı kurucu üyesi ve Tarihi Kentler Birliği kurucu üyesidir.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 09:41
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