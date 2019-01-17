Nahda'dan "hükümet ile sendikanın çözüme varamamasından üzgünüz" açıklaması

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda hareketi, hükümet ile ülkedeki en büyük işçi sendikası arasındaki "kamu çalışanlarının maaşlarının artırılması" meselesinin çözüme kavuşturulmamasından "büyük üzüntü" duyduğunu belirtti.

Hareketin lideri Raşid el-Gannuşi başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet ile Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) arasında 'kamu çalışanlarının maaşlarının artırılması' konusunda uzlaşmacı bir çözüme varılamaması ve bu nedenle genel greve gidilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Taraflar arasında en kısa zamanda yeniden müzakerelerin yapılmasının temenni edildiği açıklamada, toplumsal gerginliklerden kaçınmak için son görüşmelerde önerilen teklifler üzerinde çalışılabileceği ve bunların geliştirilebileceği kaydedildi.

Tunus'un en büyük sendikası UGTT, önceki gün hükümetle devlet memurlarının maaşlarında artış yapılması için yürütülen diyaloğun başarısız olduğunu açıklamış ve greve gideceklerini duyurmuştu.

Tunus'ta 650 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarına zam yapılması talebiyle bugün greve gitmişti.



Sendikanın "maaşlara zam" talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.



- IMF ile sendika arasında kalan hükümet



Hükümetin 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.



IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 18'ini götürdüğü ve bunun dünya genelindeki en yüksek oranlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.







