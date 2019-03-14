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Nahda'dan "bebek ölümleri ciddiyetle araştırılsın" çağrısı

14 Mart 2019 Perşembe 21:04
Nahda'dan "bebek ölümleri ciddiyetle araştırılsın" çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus Nahda Hareketi, bir devlet hastanesinde 15 yenidoğan bebeğin ölümünün "ciddiyetle araştırılması ve sorumluların adalet karşısına getirilmesi" çağrısı yaptı.

Tunus parlamentosunda halihazırda birinci parti konumundaki Nahda Hareketi, ülke gündeminde geniş yankı uyandıran bebek ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "15 yenidoğan bebeğin ölümünün ciddiyetle araştırılması ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiği" belirtildi.

Tunus'un başkentindeki Er-Rabıta Devlet Hastanesi'nde son günlerde artan bebek ölümleri ülkenin gündemine oturdu.

Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif, ölümler üzerine istifasını sunmuştu. Başbakan Yusuf Şahid de hafta sonu hastaneyi ziyaret ederek, ihmal tespit edilmesi halinde sorumluların hesap vereceğini belirtmişti.

Tunus Başsavcılık Sözcüsü Süfyan es-Süleyti, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü soruşturma dışında Başsavcılığın da ölen her bebek için ayrı ayrı soruşturma başlattığını paylaşarak, olaya ilişkin henüz gözaltı ya da tutuklama olmadığını aktarmıştı.

- Enfeksiyona neyin yol açtığı araştırılıyor

Sağlık Bakan Vekili Seniye Bişeyh, soruşturma çerçevesinde yenidoğan bebeklerin kanlarına enfeksiyon bulaştığını ve bunun kan dolaşımını yavaşlattığını tespit ettiklerini ancak enfeksiyona neyin yol açtığını bulamadıklarını ifade etmişti.

Bebek ölümlerinin ardından, Tunus'ta hükümetten ve muhalefetten açıklamalar gelirken, olaya ilişkin protestolar düzenlenmişti.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:04
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