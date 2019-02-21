"Nahda ile hükümetin görevde kalması konusunda aynı fikirdeyiz"

TUNUS (AA) - Tunus'ta Başbakan Yusuf Şahid'e yakın Yaşasın Tunus Partisi'nin Genel Koordinatörü Selim el-Azabi, Nahda Hareketi ile hükümetin devam etmesi konusunda fikir birliğinde olduklarını söyledi.

Azabi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin istikrarının gerekli olduğunu düşünüyoruz, bu nedenle Başbakan Şahid ve hükümetini destekliyoruz. Nahda Hareketi ile de hükümetin görevde kalması konusunda aynı fikirdeyiz." dedi.

Azabi ayrıca geçen ay duyurulan Yaşasın Tunus Partisi'nin mart-nisan boyunca kuruluş prosedürlerini tamamlayarak seçimlere hazırlanacağı bilgisini verdi.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, hafta sonu yaptığı açıklamada, yıl sonunda planlanan seçimler öncesinde Nahda'nın tüm taraflarla "teknokrat bir kabine ya da seçim hükümeti" kurulması yönünde görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.

Nahda'nın en tepesinden gelen bu açıklama, Başbakan Yusuf Şahid'e "cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması ve aday olacaksa istifa etmesi" yönünde bir mesaj şeklinde yorumlanmıştı.

- Tunus siyasetinde seçimler öncesi çalkantılı dönem

Tunus siyasetinde 2019 sonunda planlanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde çok sayıda ittifak değişimi oldu.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi'nin içinden gelen Başbakan Şahid'i görevden almak isterken, Nahda Hareketi "hükümet istikrarı" gerekçesiyle Şahid hükümetinin görevde kalmasını savundu.

Sibsi, Nahda Hareketi ile aralarındaki "uzlaşının" Şahid'in geleceği konusundaki fikir ayrılığı nedeniyle geçen eylülde sona erdiğini duyurdu.

- Başbakan Şahid'e yakın yeni partinin oluşumu

Nida Tunus Partisi'nce "istenmeyen adam" olarak gösterilen Başbakan Şahid'in ismi, geçen yaz parlamentoda yeni bir oluşumla anılmaya başlandı.

Başbakan'ın partisi Nida Tunus ile bağlarını kopardığı dönemde kurulan Ulusal Koalisyon isimli meclis grubu, yerel basın ve uzmanlar tarafından "Başbakan Şahid'in grubu" şeklinde değerlendirildi.

Şahid'e yakın Ulusal Koalisyon, bağımsızlar ve Nida Tunus'tan istifa edenlerin katılımıyla kısa sürede 44 milletvekiline ulaşarak meclisin en büyük ikinci grubu oldu.

Ulusal Koalisyon tarafından geçen ay düzenlenen basın toplantısında, grubun "Yaşasın Tunus" ismiyle partileşme sürecine girdiği duyurulmuştu.

Tunus'ta olağan koşullarda seçimlerin Kasım 2019'da yapılması planlanıyor, ancak seçim sürecinin başlaması için cumhurbaşkanının en az üç ay öncesinde seçim kararnamesini imzalaması gerekiyor.