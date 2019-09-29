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MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Nagehan Alçı'ya çok sert tepki: Hainlik...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, skandal açıklamalarıyla gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gazeteci Nagehan Alçı'ya çok sert çıktı

29 Eylül 2019 Pazar 22:53
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Nagehan Alçı'ya çok sert tepki: Hainlik...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, devlet ve ülkücüler hakkında yapılan açıklamalara sert çıktı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gazeteci Nagehan Alçı'ya sert şekilde tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yapan Yönter, Kaftancıoğlu'na 'alçaksın' Alçı'ya ise 'hainsin' dedi.

Geçmişte bazı politikalar gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik 'katil devlet' suçlamasında bulunan gazeteci Nagehan Alçı'ya da sert tepki gösteren Yönter, Alçı için 'hainsin' şeklinde yanıt verdi.

Kaftancıoğlu ve Alçı hakkında sert ifadeler kullanan Yönter, şu açıklamayı yaptı:

"Ülkücülere sokak çetesi demek alçaklıktır...Kaftancıoğlu sözüm sana...

Türk devletine katil demek hainliktir... Alçı sözüm sana...

Liderimizin sağlığıyla ilgili polemik yapmak, fitne yaymak şerefsizliktir. Sözüm üzerine alan herkese...Bir bitmediniz, bir azalmadınız be..."

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 22:53
  1. İstanbul
  2. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter
  3. Nagehan Alçı
  4. Canan Kaftancıoğlu

YORUM YAZ

  • Yusuf Yusuf 3 dk önce
    Alçı ve size birbirinize dediğiniz herşeye ikinize de katılıyorum

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