Ersan Şen ile Nagehan Alçı arasında "Suriyeli" kavgası! Reklama gittiler Ceza hukukçusu Ersan Şen ile Nagehan Alçı arasında yaşanan kavga nedeniyle acil reklama gidildi.

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programında, gazeteci Nagehan Alçı ile hukukçu Ersan Şen arasında sert tartışmalar yaşandı. Ersan Şen'in, güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyelilerin anında gönderilmesigerektiğini söylemesi üzerine Nagehan Alçı, araya girdi. "Boş konuşuyorsunuz Bu sırada Ersan Şen, Nagehan Alçı'ya "Boş konuşuyorsunuz." dedi. Bu ifadenin ardından Nagehan Alçı, oldukça sinirlendi ve tartışma iyice şiddetlendi. Reklama gidildi Tartışmayı bir türlü noktalayamayan moderatör Hülya Hökenek, "Acil olarak bir reklam" diyerek yayını kesmek zorunda kaldı.

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