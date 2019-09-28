0553 313 94 23

Ersan Şen ile Nagehan Alçı arasında "Suriyeli" kavgası! Reklama gittiler

Ceza hukukçusu Ersan Şen ile Nagehan Alçı arasında yaşanan kavga nedeniyle acil reklama gidildi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:07

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programında, gazeteci Nagehan Alçı ile hukukçu Ersan Şen arasında sert tartışmalar yaşandı.

Ersan Şen'in, güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyelilerin anında gönderilmesigerektiğini söylemesi üzerine Nagehan Alçı, araya girdi.

"Boş konuşuyorsunuz

Bu sırada Ersan Şen, Nagehan Alçı'ya "Boş konuşuyorsunuz." dedi.

Bu ifadenin ardından Nagehan Alçı, oldukça sinirlendi ve tartışma iyice şiddetlendi.

Reklama gidildi

Tartışmayı bir türlü noktalayamayan moderatör Hülya Hökenek, "Acil olarak bir reklam" diyerek yayını kesmek zorunda kaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:07
  1. Ersan Şen
  2. Nagehan Alçı
  3. Nagehan Alçı kavga
  4. Habertürk
  5. Suriyeliler
  6. Hülya Hökenek
  7. Enine Boyuna

YORUM YAZ

  • M.Ali ŞahinM.Ali Şahin24 dk önce
    Heryere bu adamı cikarirlarsa bu da kendini fasulye sanacak tabiki hayırlı olsun yeni bir yaşar Nuri mız oldu ben hukukcuyum herşeyi doğru söylerim ben yanılmam diyor Yaşar Nuri de ilahiyat prof.uydu...... Bilmem anlatabildim mi.
  • Tata TongaTata Tonga28 dk önce
    dolu mu konuşuyormuş?
  • aliali32 dk önce
    Bu ersan şen her b.k dan anlıyor hukuçu mu şovmen mi

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Uzman isimden korkutan deprem uyarısı
  1. Uzman isimden korkutan deprem uyarısı
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
  3. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:..
  4. Bakan Kurum: Kaçak ne varsa kaldırılacak
  5. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel..
  6. Milli gemilere çok özel görev!..
  7. Ev sahibine sinirlendi, hıncını..
  8. Kentsel dönüşüm için nereye başvurulur
  9. ‘Vergiler kredi kartıyla ödensin’
  10. Erdoğan'dan sonra o da BM'ye resti..
  11. Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz”..
  12. TMO’dan üreticilere 334 milyonluk ödeme
  13. Artvin'in Borçka ilçesi sel altında!..
  14. ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı
  15. Riva ve Florya projeleri feshedildi
  16. Unutulmak üzere olan ’Kelek’ sanatını..
  17. Esnaf emekli primi düşüyor mu? Esnaf..
  18. İstanbul depremi sonrası merak edilen..
  19. Cari açığın azaltılmasına 250 milyon..
  20. Jean Asselborn: Türkiye'ye daha fazla..
Sokak ortasında ibretlik görüntü!
Sokak ortasında ibretlik görüntü!
Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler