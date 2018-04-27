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Nagehan Alçı o konuşmanın arka planını açıkladı: Muharrem İnce Abdullah Gül'e karşı...

Nagehan Alçı, Muharrem İnce'nin Erdoğan ile Gül karşı karşıya kalsa Erdoğan'a oy vereceğini söylemesiyle Gül'e karşı parti içinde isyanı başlatan kişi olduğunu ifade etti.

27 Nisan 2018 Cuma 10:11
Nagehan Alçı o konuşmanın arka planını açıkladı: Muharrem İnce Abdullah Gül'e karşı...

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnceAbdullah Gül'n olası adaylığıyla ilgili açıklamaları olay oldu. Salı günü kendisini arayan Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya telefonda söylediği iddia edilen sözler CHP'yi karıştırdı.

Alçı o sözleri çarşamba günü köşesine taşıdı. Buna göre Gül'ün adaylık ihtimalini soran Alçı'ya, İnce “İkisinin arasında kalsam, ‘Gül mü, Erdoğan mı?’ diye sorsalar ‘Erdoğan’ derim, Erdoğan’a oy veririm. Erdoğan benim gibi net adam, Gül öyle değil” diye yanıt vermişti.

Bir sonraki gün ise Ahmet Hakan'a konuşan İnce, “Herkes kendi adayıyla gitsin, ikinci tura Erdoğan’ın karşısında kim kalırsa onu desteklerim, Gül kalırsa Gül’ü desteklerim” dedi.

İşte bu gelişmeler sonrası konuya ilişkin yazı kaleme alan Nagehan Alçı, Erdoğan'ı tercih edeceğini söylediği açıklama için "Bu söz elbette İnce’nin sandıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy atacağını değil, Gül seçeneğini ne kadar yanlış bulduğunu vurgulamak için söylediği bir sözdü. Bu da aşikârdı." ifadelerine yer verdi.

CHP'den gelen sert uyarı nedeniyle ikinci açıklamayla İnce'nin kendisini revize ettiğini düşünen Alçı, konuyla ilgili açıklama yaptığı yazısını şöyle sürdürdü:

BİRİ 'KRAL ÇIPLAK' DEDİ GERİSİ GELDİ

Ancak bu saatten sonra ne derse desin Pandora’nın kutusu açıldı bir kere. Zira herkesin konuştuğu ama kimsenin ismiyle öne çıkmadığı bir konuda Muharrem Bey ilk taşı atarak öncü oldu. Ardından Özgür Özel başladı, Veli Ağbaba konuştu vs... Sonuçta CHP’nin içinde ve tabanında Gül isminin geçmesiyle ilgili ciddi bir rahatsızlık vardı, ama kimse çıkıp bunu söylemeye cesaret edemiyordu. Biri “Kral çıplak” dedi, gerisi geldi.

Hikâye budur. Bugüne kadar bana söylenmemiş hiçbir şey yazmadım, yazmam. “Yazma” denilen hiçbir şeyi de yazmadım. Beni tanıyanlar bu konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Açıkçası İnce’nin bunu yazılmamak koşuluyla söylediğini bilsem yine yazmazdım. Bence cesur ve avangart bir çıkıştı ama anladığım kadarıyla parti genel merkezinin sert tepkisi nedeniyle bu çıkışı geri çekmek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:11
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