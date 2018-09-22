Nagehan Alçı'nın hastaneye kaldırıldığı açıklandı

Yazar Onur Akay, Nagehan Alçı'nın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Akayy yaptığı açıklamada, "Evinde şiddetli ağrılardan hareket edemeyerek rahatsızlanan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil olarak bel fıtığı ameliyatına alınan Alçı'nın, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.