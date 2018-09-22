Nagehan Alçı'nın hastaneye kaldırıldığı açıklandı
Yazar Onur Akay, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.22 Eylül 2018 Cumartesi 14:17
Yazar Onur Akay, Nagehan Alçı'nın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Akayy yaptığı açıklamada, "Evinde şiddetli ağrılardan hareket edemeyerek rahatsızlanan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil olarak bel fıtığı ameliyatına alınan Alçı'nın, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.
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