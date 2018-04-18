Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip yazısını paylaştı

Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrası "25 Ekim 2017’de bu köşede “Cumhurbaşkanlığı sandığı 2018’de kurulur mu?” başlığıyla bir yazı yazmıştım. O yazıda şunları söylemiştim" ifadelerini kullandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:57
Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip yazısını paylaştı

Habertürk yazarıNagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrası "25 Ekim 2017’de bu köşede “Cumhurbaşkanlığı sandığı 2018’de kurulur mu?” başlığıyla bir yazı yazmıştım. O yazıda şunları söylemiştim" dedi.

Alçı'nın "Aylardır söylediğim gibi erken seçim var" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

25 Ekim 2017’de bu köşede “Cumhurbaşkanlığı sandığı 2018’de kurulur mu?” başlığıyla bir yazı yazmıştım. O yazıda şunları söylemiştim:

“Türkiye, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kilitlendi. Sanki bu seçimler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti için ‘Tamam mı devam mı’ seçimi olacak havası yayılmaya çalışılıyor. Bu da her iki tarafta müthiş bir gerilim yaratıyor.

Ne ilginç bir tesadüf ki bu yazıya oturduğum sırada Kemal Kılıçdaroğlu ‘Seçimleri öne alalım’ çağrısı yaptı. Benim de kulağıma son günlerde AK Parti içinde farklı noktalardan aynı şey geliyor: Cumhurbaşkanlığı seçimini ya parlamento seçiminden ayırarak (bunun için bir Anayasa değişikliği gerekiyor) ya da parlamento seçimleriyle birlikte 12 Ağustos 2018’de yapmak. Bu seçenek telaffuz ediliyor. Böyle yapılırsa çok büyük bir sürpriz olmazsa Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilir. Öte yandan bir varlık mücadelesine dönen yerel seçimler rahatlar. 31 Mart’a çok daha huzurlu bir ortamda gidilir...’’

12 Ağustos ya da 26 Ağustos ya da belki 15 Temmuz, sonuçta ufukta bu yaz için bir sandık görünüyor...

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:57
  1. Devlet Bahçeli
  2. Nagehan Alçı
  3. erken seçim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kritik zirve sona erdi!
    1. Kritik zirve sona erdi!
    2. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    3. Çocuklar kahve içmeli mi?
    4. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    5. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    6. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    7. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    8. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    9. Üniversite sınavında FaceTıme..
    10. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    11. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    12. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    13. Böyle insanlardan uzak durun!
    14. Yunanistan'dan küstah açıklama!
    15. Nefesler tutuldu! Kritik görüşme başladı
    16. Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu!
    17. Türkiye'yi hedef alan Juncker yine..
    18. KKTC küfürbaz Şansal'a 'kapıyı' açtı
    19. Yunan küstahlığı: Kendine gel Türkiye
    20. Merkez Bankası faiz mi artıracak?
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!