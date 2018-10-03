Nagehan Alçı AK Parti'nin Ankara adayını açıkladı!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü "Ankara adayı yüzde 90 Soylu" başlıklı yazısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılması planlanan yerel seçime ilişkin kulis bilgilerini yazdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isminin Ankara için geçtiğini belirten Alçı, "Soylu’nun siyasi duruşu ve tavrı AK Parti tabanı dışında MHP hatta İYİ Parti tabanında da sempati uyandırıyor" ifadesini kullandı.

AK Parti'nin yanı sıra MHP ve İYİ Parti tabanında da Süleyman Soylu'ya karşı olumlu bir tutum olduğunu aktaran Alçı, Süleyman Soylu'ya yakın bir kaynaktan, Soylu'nun da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olma fikrine sıcak baktığını öğrendiğini yazdı. Alçı, Soylu'nun adaylık nedeniyle kütüğünü Ankara'ya taşıdığını iddia etti. Alçı, bugünkü yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"CHP de Ankara için harıl harıl çalışıyor. Ben kısa zaman öncesine kadar Mansur Yavaş ismine kesin gözüyle bakıyordum ancak parti kulislerini yoklayınca işlerin değiştiğini görüyorum. Yavaş’ın aday gösterilme olasılığı hala var, öte yandan 2016’da Mansur Bey’in partiden istifa etmesi, giderken kendine yakın isimleri de götürmesi ve 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti’ye destek vermesi ciddi bir rahatsızlık yaratmış.

Soylu gibi güçlü aday olursa ibre Yavaş'a dönebilir

Fakat Süleyman Soylu gibi güçlü bir aday söz konusu olunca Kemal Bey’in kafasında ibre yeniden Yavaş’a dönebilir. Konuştuğum önemli bir CHP’li kaynak, “Süleyman Soylu ismiyle sadece Mansur Yavaş başa baş yarışabilir. O zaman İYİ Parti’nin de desteğini alırız yoksa yeniliriz” yorumunda bulundu."