0553 313 94 23

Nagehan Alçı AK Parti'nin Ankara adayını açıkladı!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AK Parti'nin yerel seçimlerde Ankara için yüzde 90 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aday göstereceğini yazdı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:14
Nagehan Alçı AK Parti'nin Ankara adayını açıkladı!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü "Ankara adayı yüzde 90 Soylu" başlıklı yazısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılması planlanan yerel seçime ilişkin kulis bilgilerini yazdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isminin Ankara için geçtiğini belirten Alçı, "Soylu’nun siyasi duruşu ve tavrı AK Parti tabanı dışında MHP hatta İYİ Parti tabanında da sempati uyandırıyor" ifadesini kullandı.

AK Parti'nin yanı sıra MHP ve İYİ Parti tabanında da Süleyman Soylu'ya karşı olumlu bir tutum olduğunu aktaran Alçı, Süleyman Soylu'ya yakın bir kaynaktan, Soylu'nun da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olma fikrine sıcak baktığını öğrendiğini yazdı. Alçı, Soylu'nun adaylık nedeniyle kütüğünü Ankara'ya taşıdığını iddia etti. Alçı, bugünkü yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"CHP de Ankara için harıl harıl çalışıyor. Ben kısa zaman öncesine kadar Mansur Yavaş ismine kesin gözüyle bakıyordum ancak parti kulislerini yoklayınca işlerin değiştiğini görüyorum. Yavaş’ın aday gösterilme olasılığı hala var, öte yandan 2016’da Mansur Bey’in partiden istifa etmesi, giderken kendine yakın isimleri de götürmesi ve 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti’ye destek vermesi ciddi bir rahatsızlık yaratmış.

Soylu gibi güçlü aday olursa ibre Yavaş'a dönebilir

Fakat Süleyman Soylu gibi güçlü bir aday söz konusu olunca Kemal Bey’in kafasında ibre yeniden Yavaş’a dönebilir. Konuştuğum önemli bir CHP’li kaynak,Süleyman Soylu ismiyle sadece Mansur Yavaş başa baş yarışabilir. O zaman İYİ Parti’nin de desteğini alırız yoksa yeniliriz” yorumunda bulundu."

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 09:14
  1. Ankara
  2. ankara
  3. mhp
  4. nagehan alçı
  5. iyi parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray maçı şifreli mi olacak?
    1. Galatasaray maçı şifreli mi olacak?
    2. Dolar - euro kaç TL?
    3. PKK'ya eylül darbesi! Kökü kazınıyor
    4. Çeyrek altın ne kadar?
    5. CHP İstanbul adaylığı için sürpriz..
    6. Nagehan Alçı AK Parti'nin Ankara..
    7. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    8. Powell: Kademeli faiz artırımları..
    9. Van'da pirinç çuvallarının içinde..
    10. Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası..
    11. Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    12. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    13. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    14. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    15. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    16. CHP'de büyük skandal! İcradan satılık..
    17. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    18. İstanbul Yeni Havalimanı metrosunda..
    19. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    20. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı