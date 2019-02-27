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Nafaka için haczedilen köpek sahibine bırakıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşamını yitiren tekstilcinin eski eşi, uzun süre nafakasını tahsil edemediği gerekçesiyle ölen eski eşinin mirasçıları hakkında icra takibi başlattı - Haciz işlemi sırasında bazı elektronik eşyaların yanı sıra "Fındık" adlı köpek de haczedilerek yediemin olarak sahibine bırakıldı

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:14
Nafaka için haczedilen köpek sahibine bırakıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde geçen yıl yaşamını yitiren tekstilcinin eski eşinin uzun süre nafakasını tahsil edemediği gerekçesiyle başlattığı icra takibi sonucu, "Fındık" adlı köpek haczedilip yediemin olarak sahibine bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, tekstil firması sahibi Cahit E, 1994 yılında eşi Nilüfer B'den her yıl yüzde 50 arttırılmak şartıyla bin 300 dolar nafaka verilmesi kararıyla boşandı.

Boşanmadan bir yıl sonra Pervin E. ile evlenen iş adamı, geçen yıl ocak ayında vefat etti. Vefatın ardından Cahit E'nin çocukları ve eşi, miras paylaşımı yaptı.

Tekstilcinin eski eşi Nilüfer B. de uzun süre nafakasını alamadığı gerekçesiyle icra yoluna gitti. Başvuru sonucu Nilüfer B'nin nafakadan kaynaklanan alacaklarının icra yoluyla alınmasına hükmedildi.

Karar üzerine, Pervin E'nin aracına icra yoluyla el konulurken, bazı eşyaları da haczedildi.

Pervin E'nin avukatının mahkemeye itirazı üzerine icra takibini durdurma kararı alındı. Nilüfer B'nin avukatının itirazı üzerine ise mahkeme, istinaf mahkemesinin değerlendirmesi için tedbiri kaldırdı.

Tedbirin kaldırılmasının ardından, yeniden yapılan haciz işleminde Pervin E'nin evinden çamaşır makinesi, kurutma makinesi, televizyon gibi eşyaların yanı sıra golden retriever cinsi "Fındık" adlı köpek de haczedildi. Köpeğin yediemin olarak sahibine bırakılması kararlaştırıldı.



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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:14
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