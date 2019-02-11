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Nafaka bağlanırken araştırma yapılmıyor

Akit’in gündeme getirdiği ve son yılların en çok tartışılan konularından biri “Süresiz Nafaka” yüzünden çeşitli sıkıntılar yaşayan insanlar, dört gözle bu mağduriyetin giderilmesini bekliyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
Nafaka bağlanırken araştırma yapılmıyor

Süresiz nafaka mağdurlarının sesi olmaya devam eden gazetemiz, Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki gelişmeleri de takip ediyor. “Süresiz Nafaka” yüzünden çeşitli sıkıntılar yaşayan insanlar, dört gözle bu mağduriyetin giderilmesi için atılacak somut adımları beklerken, mahkemelerin sosyal ve ekonomik araştırma yapmadan karar vermesi mağdur sayısını artırıyor. Mahkemelerin nafakayı takdir ederken sosyal ekonomik durum araştırması yapması gerektiğini belirten Avukat Özgecan Sırma, Akite yaptığı değerlendirmede “Nafakayı takdir ederken sosyal ekonomik durum araştırması yapıp, diğer tarafı fakirleştirmeden, boşanan tarafın temel oranlarını karşılayacak oranda bir nafakaya hükmedilebilir. Ama baktığımız zaman hiçbir araştırma yapılmaksızın 700 TL gibi bir rakama hükmediliyor” ifadeleriyle mağduriyetlerin boyutunun artırıldığına işaret etti.

Tamamen takdire bırakılmış durum!

İlgili bakanlıkların mağduriyet teşhisi yaptığını belirten Avukat Özgecan Sırma, “Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nafaka konusunda bir çalışma olduğunu söylüyor. Böylece de bir mağduriyetin olup olmadığı tartışma konusu halinden çıkıyor. Bakanlık tarafından teyit edilmiş oluyor. Ama mahkemelerde verilen kararlar, hiç bu yönde bir çalışma olduğu veya bir mağduriyetin olduğu takdiri yapılarak verilmiyor. En azından bununla ilgili bu süreçte hakimlere bir seminer verilebilir. Nafaka takdiri neye göre yapılmalı, hangi durumlarda verilmeli. Çünkü netice itibariyle tamamen takdire bırakılmış bir durum” diyerek hakimin takdir durumuna eleştiri getirdi.

Yargıda birlik yok!

Keyfi durumların olduğunun altını çizen Sırma, “İki mahkeme yan yana. Bir kapıdan çocuklu bir evlilik için çok makul bir oranda nafaka çıkarken, diğer kapıdan asla kabul edilmeyecek çocuğu olmayan genç yaşta çalışan bir kadın için erkeği mağdur hale getirecek bir nafaka takdiri yapılıyor. Burdan da yargıda birlik olmadığı ortaya çıkıyor. En azından bunun alt üst sınırı olabilir. Aile hakimleri için evli olma şartı aranır. Çünki ihtisas mahkemeleridir. O zaman şunu mu diyeceğiz, boşanmış olmaları şartı mı aransın diyeceğiz. Bu aranmayacağına göre en azından bunlar madem ihtisas mahkemeleri bunlara bu alanla ilgili seminer verilebilir” değerlendirmesinde bulundu. Özgecan Sırma, “Yargıtay bununla ilgili bir emsal karar oluşturabilir. Sen nafakayı takdir ederken sosyal ekonomik durum araştırması yapıp, diğer tarafı fakirleştirmeden boşanan tarafın temel oranlarını karşılayacak oranda bir nafakaya hükmedebilirsin. Ama baktığımız zaman hiçbir araştırma yapılmaksızın 700 TL gibi bir rakama hükmediliyor” ifadelerini kullandı. Nafaka konusunda temel sıkıntının algı olduğunu dile getiren Sırma, “Eğer ortada bir mağduriyet varsa bunu maddi-manevi tazminatla karşılarsın” görüşünü savundu.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:03
  1. Süresiz nafaka mağdurları
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  4. Süresiz Nafaka
  5. Avukat Özgecan Sırma
  6. Akit
  7. Nafaka
  8. maddi-manevi tazminat
  9. Aile hakimleri

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  • Beyhan KarabacakoğluBeyhan Karabacakoğlu26 dk önce
    BU SÜRESİZ NAFAKA MAĞDURLARI KADAR HİÇ NAFAKASI ÖDENMEYEN İNSANLARIN HABERLERİNİ DE BİRAZ DİLE GETİRİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLACAĞIM BU SEBEBİ İLE MAĞDUR OLAN ANNE VE ÇOCUKLARIN SIKINTILARINI DA SİTENİZDE HABER OLARAK GÖRMEK DİLEĞİ İLE

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