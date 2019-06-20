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Nadir tür çubuklu balinalara ait sesler ilk kez kaydedildi

20 Haziran 2019 Perşembe 11:40
Nadir tür çubuklu balinalara ait sesler ilk kez kaydedildi

ALASKA (AA) - Nadir görülen çubuklu balinalara ait bir tür olan Kuzey Pasifik çubuklu balinasına ait seslerin ilk kez kaydedildiği açıklandı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) uzmanların tespit ettiği seslerin çubuklu balinalara ait bir türe ilişkin ilk kayıtlar olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, bulguların türe ait olduğundan emin olmak için sekiz yıl sürdürülen çalışma boyunca deniz yüzeyine demirlenen akustik kayıt cihazlarıyla seslerin izini sürdü.

Sekiz yılın sonunda araştırmacılar çığlık, şakıma ve inleme benzeri sesler çıkaran çubuklu balinaların seslerini kayıt altına almayı başardı.

Çubuklu balinalara ait buna benzer bir sesin daha önce kaydedilmediğini belirten NOAA'dan deniz biyoloğu Jessica Crance, balinalara ait seslerin Alaska'nın güneydoğu kıyılarındaki beş farklı yerde kaydedildiğini söyledi.

Seslerin defalarca kendini tekrar eden, belirli bir ritm içinde olduğunu ifade eden Crance, yaptıkları keşfin cevaplanması gereken yeni soruları ortaya çıkardığını kaydetti.

Yeryüzünde yalnızca 30 civarında Kuzey Pasifik çubuklu balinası kaldığı düşünülüyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:40
  1. çubuklu balina
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