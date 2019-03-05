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Nadir görülen mahmuzlu kız kuşu yaralı bulundu

Türkiye'de nadir görülen mahmuzlu kız kuşu yaralı halde bulundu.

05 Mart 2019 Salı 11:15
Nadir görülen mahmuzlu kız kuşu yaralı bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralı olarak bulunan ve koruma altında olan mahmuzlu kız kuşu tedavi altına alındı.

 

Selahaddin Eyyübi Havaalanı’nda kanadı yaralı şekilde bulunan mahmuzlu kız kuşu, havaalanı çalışanları tarafından Yüksekova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Kanadı kırılan ve ilk tedavisi yapılan kuş, gerekli tedavisi için Van’a gönderilecek.

 

Yaralı kuşa ilk müdahaleyi yapan Hekim Kaçan, “Muhtemelen avcılar tarafından vurulmuş. Kanadı kopmak üzeredir. Biz ön tedavisini yaptık, yarasını temizledik. Gerekli antibiyotik uygulamasını yaptık. Biz bu hayvanı Van’a göndermeyi düşünüyoruz. Orada inanıyorum en iyi müdahaleyi yapacaklar. Kanadı tedavi edilip inşallah yaşam alanlarına bırakılır. Bu koruma altında olan bir tür kuştur. Mahmuzlu kız kuş olarak biliniyor. Bu ismi koymalarının sebebi, kanat uçlarında mahmuzların olması, her iki kanadında sivri keskin bir mahmuzun olmasıdır diye düşünüyorum. Türkiye’de nadir görülen kuşlardandır. Göç olduğundan dolayı buradan geçmiştir. Çünkü burada görülmüyor” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:15
  1. Van
  2. Hakkari
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