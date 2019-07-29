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Nadir görülen kelebekler bu karelerde

Türkiye’nin önemli doğa fotoğrafçılarını bir arada toplayan Trakel.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:39
Nadir görülen kelebekler bu karelerde

Türkiye’nin önemli doğa fotoğrafçılarını bir arada toplayan Trakel.org’un yöneticileri, geçtiğimiz hafta Güneydoğu Anadolu’da gerçekleştirdikleri kelebek safarisinde Türkiye’nin eşsiz renklerine sahip nadir görülen kelebeklerini fotoğraflamayı başardı.


Türkiye’nin kelebek fotoğrafçılarını bir araya getiren Trakel.org yöneticilerinden Hakan Yıldırım, Onat Başbay, Seza Vardallı ve Süleyman Salkutlu’dan oluşan ekip gerçekleştirdiği zorlu araziler ile ülkemizin en renkli canlılarından olan kelebekleri Van ve Hakkari sınırları içerisinde aradı. 3 gün süren kampın toplamında 50’den fazla kelebek türü gözlemlenirken içlerinde ülke için çok nadir kayıt alınan endemik türlerde yer aldı.


Diş hekimi, mimar, mühendis gibi farklı meslek gruplarından doğaya gönül veren fotoğrafçılar safari turlarına ilk olarak Van’dan başladı. Ülkenin endemik türlerinden olan ve sadece Van’da çok küçük bir alanda görülen ‘Rose Çokgözlüsü’ ile ’İran Çokgözlüsü’ adlı kelebekleri fotoğraflamayı başardı.


Van’daki yolculuklarında bölgeye has olan ve bir çok doğa fotoğrafçısının hayallerini süsleyen türleri kaydeden ekip ardından bu kez Türkiye’de en çok görülmek istenen kelebek türlerinden biri olan ve renk ile desenleriyle büyük dikkat çeken Şehzade kelebeği için rotalarını Hakkari’ye yöneltti. Burada kendilerine rehberlik eden Hacı Tansu ile birlikte Zap Nehri, Ağaçdibi ve Kırıkdağ Vadilerini tarayan ekip çok geçmeden aradıkları türlere ulaşmayı başardı. Ayrıca ekip yalnızca Hakkari’de görülen ‘Hakkari Çillisi’’ ve ‘’Benekli Zıpzıp’’ adlı kelebeği de kayıt altına almayı başardı.


Trakel.org yöneticilerinden Hakan Yıldırım bu önemli gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hakkari türlerinin bir çoğu bugüne kadar çok az gözlemci tarafından gözlenebildiği için her halükarda değerli türlerdi ve görülen her tür bölgeye ilk kez gelen ekip üyelerini heyecanlandırıyordu. Hakkari’nin doğal güzellikleri ise ayrı bir görsel şölendi. Tertemiz akan derelerin, yüksek dağlardan süzülerek vadilerle buluşan şelalelerin seyri doyumsuzdu. Bölgede her geçen gün daha da iyileşen güvenlik koşulları ile birlikte biz de bu eşsiz coğrafyanın keyfini çıkarma fırsatı bulmuştuk. Aynı zamanda tecrübeli bir dağcı olan rehberimiz Hacı Tansu’nun öğle yemeğindeki kırmızı benekli alabalık eşliğinde bölgenin tarihi hakkında paylaştığı değerli bilgiler de gezimizi oldukça keyifli hale getiriyordu" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:39
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