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Nadal 2. turda elendi

- İspanyol tenisçi Nadal, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Meksika Açık Turnuvası'nın 2. turunda dünya 72 numarası Kyrgios'a 2-1 yenildi

28 Şubat 2019 Perşembe 11:19
Nadal 2. turda elendi

ANKARA (AA) - Meksika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler 2. tur maçında Nick Kyrgios'a 2-1 yenilen dünya 2 numarası Rafael Nadal elendi.

Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 2. tur mücadelesinde, 2005 ve 2013 şampiyonu İspanyol Rafael Nadal ile Avustralyalı Nick Kyrgios karşılaştı.

Bir numaralı seribaşı Nadal, ilk seti 6-3 aldı. Dünya sıralamasının 72. basamağındaki Kyrgios, 2. seti 7-6 hanesine yazdırarak maçı final setine taşıdı.

"Tie-break"e giden sette 3 maç puanı çeviren Kyrgios, maçı 2-1 kazanarak sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta final oynayan Nadal'ı turnuvanın dışına itti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:19
  1. Basketbol
  2. Meksika Açık Tenis Turnuvası
  3. Nick Kyrgios
  4. Rafael Nadal

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