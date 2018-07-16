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Naci Koru istifa mı etti? Naci Koru kimdir? Naci Koru neden emekliliği istendi Naci Koru'nun görevi neydi?

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapan gazeteci yazar Fehmi Koru'nun kardeşi Naci Koru'nun, emekliliğini istediği iddia edildi. Peki Naci Koru kimdir?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:22
Naci Koru istifa mı etti? Naci Koru kimdir? Naci Koru neden emekliliği istendi Naci Koru'nun görevi neydi?

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapan gazeteci yazar Fehmi Koru'nun kardeşi Naci Koru'nun, emekliliğini istediği iddia edildi. Peki Naci Koru kimdir?

NACİ KORU KİMDİR?

1958 yılında İzmir’de doğdu. İzmir İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1981 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Türkiye’nin ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Avusturya ve İtalya’daki temsilcilikleri ile BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Daimi Temsilciliği’nde değişik hizmetlerde bulundu. Merkezde Müsteşar Yardımcılığı’na getirilmeden önce Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye büyükelçilikleri ve başkonsolosluklarını ortak bilgisayar ağıyla donatan isim olarak biliniyor. E-Konsolosluk hizmetinin mimarı. AB normlarına uygun yeni çipli pasaportların basımı ve dağıtımını da o gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı’nın internet adresini yeniden düzenledi. Dışişleri’nde müsteşar yardımcısı olarak kamu diplomasisi, protokol müdürlüğü, insan kaynakları, mali işler, bilgi sistemleri dahil birçok alandan sorumluydu. Evli ve 2 çocuk babası. Gazeteci Fehmi Koru’nun kardeşi.

Dışişleri Bakanlığı’nda uzun süredir merakla beklenen Bakan Yardımcısı belli oldu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru’yu yardımcılığına getirdi. Göreve geldiğinden bu yana bakanlık dışından 9 ismi büyükelçilik görevine getiren Davutoğlu, kendi yardımcılığı için bakanlık içinden tecrübeli bir ismi tercih etti. Başbakan Tayyip Erdoğan da Koru’nun Dışişleri Bakan Yardımcılığı’nı onayladı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:22
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