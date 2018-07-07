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Naci Bostancı kimdir? AK Parti Grup Başkanvekiliğine mi seçilecek?

24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti yeni döneme ilişkin yönetim kadrosunu seçiyor. AK Parti Grup Başkanvekiliiçin Nacı Bostancı'yı tercih etti. Peki Naci Bostancı kimdir?

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:17
Naci Bostancı kimdir? AK Parti Grup Başkanvekiliğine mi seçilecek?
24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti yeni döneme ilişkin yönetim kadrosunu seçiyor. AK Parti Grup Başkanvekili için Nacı Bostancı'yı tercih etti. Peki Naci Bostancı kimdir?
 
Bostancı, 2 Ağustos 1957 senesinde Amasya'da dünyaya geldi. Babasının ismi Osman, annesinin ismi Elif'tir. Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümünde yaptı. 

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde siyaset bilimi ve iletişim bilimleri alanında eğitimler verdi. 1990 senesinde Doçent, 1996 senesinde Profesör ünvanını aldı. Aynı fakültenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı görevini üstlendi ve Dekanlık görevine imza attı.

Değişik gazete ve dergilerde çok sayıda yazıları çıktı. 17 kitabı ve çok sayıda yazısı bulunmaktadır. 24. Dönemde Amasya Milletvekili olarak seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi, Türkiye - Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı oldu. Yine aynı dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilidir.
 
İyi düzeyde İngilizce eğitimi bulunan Mehmet Naci Bostancı, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 
 
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:17
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Amasya
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