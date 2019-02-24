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Naci Bostancı kaç oy aldı? Yeni Meclis başkanlık seçimi son dakika

Binali Yıldırım'ın görevinden ayrılmasının ardından Meclis yeni başkanını bugün seçiyor.AK Parti’nin Meclis Başkan adayı Naci Bostancı bugün TBMM’nin 29. Başkanı olacak. TBMM'nin yeni başkanını seçeceği Genel Kurul'daki oturumu TBMM Başkanlığına vekalet eden Celal Adan yönetiyor. Naci Bostancı kaç oy alır? Naci Bostancı kaçıncı turda seçilir?

24 Şubat 2019 Pazar 12:38
Naci Bostancı kaç oy aldı? Yeni Meclis başkanlık seçimi son dakika

Binali Yıldırım'ın görevinden ayrılmasının ardından Meclis yeni başkanını bugün seçiyor.  AK Parti’nin Meclis Başkan adayı Naci Bostancı bugün TBMM’nin 29. Başkanı olacak. TBMM'nin yeni başkanını seçeceği Genel Kurul'daki oturumu TBMM Başkanlığına vekalet eden Celal Adan yönetiyor. Naci Bostancı kaç oy alır? Naci Bostancı kaçıncı turda seçilir?

 TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplandı. TBMM’nin 29’uncu başkanı için oylama başladı. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulundu.

MHP’den AK Parti’nin TBMM adayı Şentop’a tam destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum' demişti.

HDP ve İYİ Parti Meclis başkan adayı kim?

Binali Yıldırım’ın istifası ile boşalan TBMM Başkanlığı koltuğu için AK Parti ve CHP’nin ardından HDP ve İYİ Parti de adaylarını belirledi. HDP grubu eski eş genel başkan Serpil Kemalbay’ı aday gösterirken İYİ Parti’nin adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz oldu. 

Naci Bostancı 3. turda seçilmesi bekleniyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplanacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek. AK Parti’nin adayı Naci Bostancı 3. Turda seçilmesi bekleniyor. Bostancı’nın AK Parti ve MHP’nin oylarını alması bekleniyor.

Naci Bostancı kimdir?

Bostancı, 2 Ağustos 1957 senesinde Amasya'da dünyaya geldi. Babasının ismi Osman, annesinin ismi Elif'tir. Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümünde yaptı.  Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde siyaset bilimi ve iletişim bilimleri alanında eğitimler verdi. 1990 senesinde Doçent, 1996 senesinde Profesör ünvanını aldı. Aynı fakültenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı görevini üstlendi ve Dekanlık görevine imza attı.

Değişik gazete ve dergilerde çok sayıda yazıları çıktı. 17 kitabı ve çok sayıda yazısı bulunmaktadır. 24. Dönemde Amasya Milletvekili olarak seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi, Türkiye - Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı oldu. Yine aynı dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilidir. İyi düzeyde İngilizce eğitimi bulunan Mehmet Naci Bostancı, evli ve iki çocuk babasıdır. 

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:38
  1. Tekirdağ
  2. İzmir
  3. İstanbul
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