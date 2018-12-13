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Naci Ağbal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 09:22
Naci Ağbal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ağbal, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Ağbal, "haber" kategorisindeki tercihini Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" isimli fotoğrafını tercih eden Ağbal, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:22
  1. AA'nın

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