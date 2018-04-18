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Nacar’dan ‘Esed’siz Suriye planı’ iddiası

ABD ve Fransa’nın başını çektiği bir grup ülkenin Suriye’ye askeri müdahalesinden sonra Suriye’ye ilişkin kulisler yeniden hareketlendi. Son saldırıların ardından Şam yönetiminin koltuğunu korumasının zorlaştığını dile getiren birçok uzman, Rusya ve İran’ın, önümüzdeki süreçte izleyeceği politikayı şekillendirmeye başladığını dile getiriyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:41
Nacar’dan ‘Esed’siz Suriye planı’ iddiası

Bu iddiaların en önemlilerinden birini Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, Akit’e yaptığı açıklamada dile getirdi. Rusya’nın İran’a Esed’siz yola devam etmeyi teklif ettiğini, ancak bu teklifin İran tarafından ciddi bir karşılık bulmadığını belirten Nacar, “İran’daki güvenilir bir kaynaktan yeni aldığım bir bilgiye göre işte bu durumda Esed’li bir formülde ısrarcı olmaktan daha da kaygılanan Rusya, İran’a ‘Esed’i, geleceğini güvence altına alarak yönetimden ayrılmaya ikna edelim’ şeklinde resmi olmayan bir öneri iletmiş. İran yönetimi ise Esed’in ayrılması durumunda İran ve Rusya’nın, Suriye’de kontrolü kaybedecekleri gerekçesi ile bu öneriye sıcak bakmamış” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:41
  1. ömer faruk şahin

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