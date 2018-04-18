Nacar’dan ‘Esed’siz Suriye planı’ iddiası

Bu iddiaların en önemlilerinden birini Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, Akit’e yaptığı açıklamada dile getirdi. Rusya’nın İran’a Esed’siz yola devam etmeyi teklif ettiğini, ancak bu teklifin İran tarafından ciddi bir karşılık bulmadığını belirten Nacar, “İran’daki güvenilir bir kaynaktan yeni aldığım bir bilgiye göre işte bu durumda Esed’li bir formülde ısrarcı olmaktan daha da kaygılanan Rusya, İran’a ‘Esed’i, geleceğini güvence altına alarak yönetimden ayrılmaya ikna edelim’ şeklinde resmi olmayan bir öneri iletmiş. İran yönetimi ise Esed’in ayrılması durumunda İran ve Rusya’nın, Suriye’de kontrolü kaybedecekleri gerekçesi ile bu öneriye sıcak bakmamış” şeklinde konuştu.