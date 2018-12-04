Nâ-merd kazanındaki suya bulgur salınmaz!
Gazetemiz okurlarından Ahmet Feyzioğlu, "Nâ-merd kazanındaki suya bulgur salınmaz!" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.04 Aralık 2018 Salı 14:16
Ahmet Feyzioğlu
Kıt-kanaat aklına nefsin muhtâr olunca
Zücâciyyeyi yıkıp filde kusur arama!
Sevgisiz yüreğine kin ve nefret dolunca
Fitne ihâta etmiş dilde kusur arama!
*
Her sakallıyı dede, herkesi dost belleme;
Dört duvardaki esrâr gizli kalsın, elleme.
Yangın varsa “su” taşı; körük çekip yelleme…
Etekler tutuşunca, yelde kusur arama!
*
Arı –kır çiçeğinden- bal yaparken kovanda,
“Aklı havada gezen” su dövermiş havanda…
Dimdik duramıyorsan “hak bildiğin” da’vânda
Âşiyân bozulunca dalda kusur arama!
*
Şeytana çiçek sunan, ne bilecek Minâ’yı?
Sin, Şın’da -sırra vâkıf olsa- geçer Sinâ’yı…
Menfaatin -aklını gölgeleyip- binâyı
Derede i’mâr edip selde kusur arama!
*
Bindirirler dolmuşa “doldurup da gazını”
Baban anan çekmezken, kim çeker ki nazını?
Eline verecekler başkasının sazını
Akort tutturamazsan, telde kusur arama!
*
Elini uzatırsan her zehirli yılana
Bıyığında oturup sakalını yolana
Aldanıp ambalajlı, kurdeleli yalana…
Mâ’sûm rolü oynayıp elde kusur arama!
*
Mutluluk; gülen bir yüz, tatlı bir dilmiş meğer…
Huzur dolu bir yuva, dünya mülküne değer!
Bülbül görünümünde karga olursan eğer,
Dikeni batacaktır, gülde kusur arama!
Damlayı tanımadan okyanusa dalınmaz,
Nâ-merd kazanındaki suya bulgur salınmaz!
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