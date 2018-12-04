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Nâ-merd kazanındaki suya bulgur salınmaz!

Gazetemiz okurlarından Ahmet Feyzioğlu, "Nâ-merd kazanındaki suya bulgur salınmaz!" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

04 Aralık 2018 Salı 14:16
Nâ-merd kazanındaki suya bulgur salınmaz!

Ahmet Feyzioğlu

Kıt-kanaat aklına nefsin muhtâr olunca

Zücâciyyeyi yıkıp filde kusur arama!

Sevgisiz yüreğine kin ve nefret dolunca

Fitne ihâta etmiş dilde kusur arama!

*

Her sakallıyı dede, herkesi dost belleme;   

Dört duvardaki esrâr gizli kalsın, elleme.

Yangın varsa “su” taşı; körük çekip yelleme…

Etekler tutuşunca, yelde kusur arama!

*

Arıkır çiçeğinden- bal yaparken kovanda,

Aklı havada gezen” su dövermiş havanda…

Dimdik duramıyorsan “hak bildiğin” da’vânda

Âşiyân bozulunca dalda kusur arama!

*

Şeytana çiçek sunan, ne bilecek Minâ’yı?

Sin, Şın’da  -sırra vâkıf olsa- geçer Sinâ’yı…

Menfaatin -aklını gölgeleyip- binâyı

Derede i’mâr edip selde kusur arama!

*

Bindirirler dolmuşa “doldurup da gazını”

Baban anan çekmezken, kim çeker ki nazını?

Eline verecekler başkasının sazını

Akort tutturamazsan, telde kusur arama!

*

Elini uzatırsan her zehirli yılana

Bıyığında oturup sakalını yolana

Aldanıp ambalajlı, kurdeleli yalana…

Mâ’sûm rolü oynayıp elde kusur arama!

*

Mutluluk; gülen bir yüz, tatlı bir dilmiş meğer…

Huzur dolu bir yuva, dünya mülküne değer!

Bülbül görünümünde karga olursan eğer,

Dikeni batacaktır, gülde kusur arama!

 

Damlayı tanımadan okyanusa dalınmaz,

Nâ-merd kazanındaki suya bulgur salınmaz!

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:16
  1. Ahmet Feyzioğlu
  2. su
  3. Arı
  4. kır çiçeği

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