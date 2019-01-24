0553 313 94 23

n11'den sanatsal malzemelerde indirim

n11.com, sanat malzemeleri eksiklerini tamamlamak isteyenlere özel yüzde 60'a varan indirim sunuyor

24 Ocak 2019 Perşembe 16:30
n11'den sanatsal malzemelerde indirim

İSTANBUL (AA) - n11.com, sanat malzemeleri eksiklerini tamamlamak isteyenlere özel yüzde 60'a varan indirim imkânı sağlıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, hobi ve sanatseverlerin en büyük ihtiyaçlarından olan boya, şövale, fırça ve çizim masası gibi birçok malzeme n11.com'da yüzde 60’a varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Sanatseverlerin sıkça kullandığı yağlı boya, guaj boya, pastel boya, sulu boya, kuru boya, heykel hamuru, şövale, çizim masası, kesim tahtası gibi malzemelerin yanı sıra çeşitli ölçülerde tuvaller de indirimde.

Özellikle hobi çalışmalarında kullanılan porselen kalemi, akrilik boya, kumaş boyası gibi pek çok malzeme indirimli fiyatlarla sanatsal malzemelerde yüzde 60’a varan indirimler kampanyası kapsamında bir arada sunuluyor.

Herkesin severek kullandığı bez çantaları kendine özel bir tasarımla süslemek ya da çocuklarıyla bez çanta boyama aktivitesi yapmak isteyenler için baskıya hazır bez çanta ve kumaş boyaları n11.com’da uygun fiyatlarla satışa çıktı.

Yarıyıl tatilinde çocuklarıyla sanatsal aktiviteler yapmak isteyenler için ebru başlangıç setleri, hobi boyama ev maketi gibi pek çok alternatif kampanyaya özel indirimlerle geliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:30
  1. n11

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş maçı öncesi Erzurumspor'dan ayrılık depremi
    1. Beşiktaş maçı öncesi Erzurumspor'dan..
    2. GÜNCELLEME - Yaylada mahsur kalanlar..
    3. Kudüs ulemasından Mescid-i Aksa..
    4. Kaçak avcılar yaban keçisini..
    5. İzmir'de kazaya giden trafik polisi..
    6. Döviz kurları
    7. Erbil'de 24 Ocak Türkmen Kültür Günü..
    8. Renault'da Carlos Ghosn'un yerine yeni..
    9. YPG/PKK sivilleri hedef almayı..
    10. Eski Danıştay üyesi Seyhan'a hapis..
    11. AB diplomatlarına Esed engeli
    12. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,..
    13. Araç sahipleri dikkat! Yarından..
    14. Su altındaki köprüden tehlikeli geçiş
    15. İzmir'de trafik polisi otomobilin..
    16. PFDK'dan dört Süper Lig kulübüne ceza!
    17. Fenerbahçe transferi bitirdi! "Serdar..
    18. Alınan tedbirler işe yaradı! Faizler 3..
    19. Hindistan'da bina çöktü: Ölüler var
    20. "Hedefimiz ligde kalmak"
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz