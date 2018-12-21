THY- Euroleague
0553 313 94 23

n11.com’dan yılın en uzun gecesine özel indirimler

21 Aralık’ta n11.com’da pek çok kategoride yüzde 50’ye varan indirimlerle satışa sunulan ürünleri yeni yıl hediyesi ya da ihtiyaç listesini tamamlamak isteyenler için satışa sunulacak

21 Aralık 2018 Cuma 18:15
n11.com’dan yılın en uzun gecesine özel indirimler

İSTANBUL (AA) – n11.com’da yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta elektronikten giyime, kozmetikten spora kadar birçok kategoride yeni yılda keyifle kullanacağınız ürünler yüzde 50’e varan indirimlerle satışa sunuluyor.

n11.com açıklamasına göre, kuzey yarım kürede yer alan tüm diğer ülkeler gibi Türkiye’de de 21 Aralık’ta yılın en uzun gecesi yaşanacak.

Yılın bitmeyen gecesinde alışveriş keyfi yapmak isteyenler n11.com’da pek çok kategoride yüzde 50’ye varan indirimlerle satışa sunulan ürünler, yeni yıl hediyesi ya da ihtiyaç listesini tamamlamak isteyenleri bekliyor.

Cep telefonunu yenilemek isteyenleri de unutmayan n11.com, en uzun geceye özel olarak cep telefonu ve aksesuarlarında seçili ürünlerde sürpriz indirimler sunuyor.

Deri çantalardan ayakkabılara, kıyafetlerden aksesuarlara, ev tekstili ve mobilyalardan anne-bebek ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride seçili ürünlerde en uzun geceye özel indirimler n11.com kullanıcılarını bekliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:15
  1. n11

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon
    1. GÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti..
    2. Dindar erkek dünya ve ahiret saadetidir
    3. İsmail Kartal'dan Mehmet Yiğiner'e cevap
    4. Parisli kadın zeytinyağlı sabunumuza..
    5. Reflü hastasına uyarılar
    6. Settar Kaya İYİ Parti Kars belediye..
    7. Bahçeli'den CHP'li isme: Yerine otur
    8. Doğum kontrol hapı sigarayla birlikte..
    9. Muhammet Gür kimdir?
    10. Emine Erdoğan'dan 'bağımlılık'..
    11. Gümüşhane'de hafif ticari araç refüje..
    12. Antibiyotikler mantar yapıyor
    13. Manisa’daki dolandırıcılık iddiası
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Farkında olmadan narsist çocuk..
    16. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    17. Senegalli Bakandan Dakar'daki Türk..
    18. TİKA'dan Hırvatistan'da okul öncesi..
    19. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    20. Borsada işlem hacmi sıralaması
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"