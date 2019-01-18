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n11.com'dan yarı yıl tatili kampanyası

n11.com yarı yıl tatili kampanyasıyla kupon kazandırıyor

18 Ocak 2019 Cuma 10:59
n11.com'dan yarı yıl tatili kampanyası

İSTANBUL (AA) - n11.com, sömestre tatili hediyesi almak ve yeni okul dönemine hazırlıklı girmek isteyenler için hayata geçirdiği kampanya kapsamında, her kategoriden kupon kazandırıyor.

n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarıyıl tatilinde çocuklarına hediye almak, tatil ihtiyaçlarını karşılamak ya da okulun ikinci döneminde eksiklerini tamamlamak isteyenler n11.com'a kupon yükleyerek indirimlerden faydalanıyor.

Buna göre, n11.com kullanıcıları 14-20 Ocak tarihleri arasında hesaplarına her gün kupon yükleyebiliyor.

n11.com web sitesinden veya mobil uygulamasından hesaba yüklenebilen kuponlara ek olarak n11.com kullanıcıları, kendilerine kupon kazanma şansı tanıyan Kuponmatik oyunu ile eğlenerek kupon kazanma şansı yakalıyor.

Kampanya kapsamında "okul11" ve "okul3" kupon kodlarını hesaplarına yükleyebilen kullanıcılar giyim, kırtasiye, oyuncak, elektronik ve oyun ürünlerinde geçerli yüzde 11'e varan indirimler kazanıyor.

Ayrıca, n11.com kullanıcıları 19-20 Ocak 2019 tarihleri arasında mobil uygulamada Kuponmatik'i çevirerek 80 liraya kadar indirim kuponu kazanma şansına sahip oluyorlar.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 10:59
  1. n11.com

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