n11.com ve CEVA Lojistik iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - tedarik zinciri yönetimi firmalarından CEVA Lojistik ile e-ticaret platformu n11.com e-ticaret sektörünün en büyük sorunlarından biri olan hacimli gönderilerin kata teslim süreçlerinin çözümü için iş birliği yaptı.



n11 açıklamasına göre, Türkiye’nin 81 ilinde 115 bini aşkın kayıtlı mağazasıyla 15 milyonun üzerinde müşteriye hizmet veren n11.com ve Türkiye’de 4 binden fazla çalışanı ile 81 ilde toplama ve dağıtım yapma kapasitesine sahip olan CEVA Lojistik iş birliği ile n11.com bünyesindeki tüm KOBİ’ler Türkiye’nin her yerinden yüksek hacimli ürün siparişlerini alıcıların kapılarına kadar kata teslim ettirebilecek.



Beyaz eşya, televizyon, demonte mobilya, spor aletleri ve lastik gibi hacimli ürünlerin kata çıkarılarak e-ticaret platformu n11.com kullanıcılarının kapılarına kadar taşınmasını sağlayan iş birliği ile satış sonrası hizmetin bir üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com Gelirden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kiho Lee, e-ticaret kullanıcılarının satış öncesi, sırası ve sonrası deneyimlerini mükemmelleştirmek için hizmetleri geliştirdiklerini ve önde gelen markalarla iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hacimli ürünlerin yüksek katlara ulaştırılması sorununu aşmak ve e-ticareti tercih edenlerin alışveriş deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için dünyanın önde gelen lojistik firmalarından CEVA Lojistik ile iş birliğine gitmenin memnuniyetini duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde Türkiye’nin 81 ilindeki KOBİ iş ortaklarımızın ürünlerini tüketicilerimizin kapılarına kadar ulaştıracağız." ifadelerini kulandı.



CEVA IMEA Bölge Başkanı Fuat Adoran ise "E-ticaret sektörüne en iyi hizmeti vermek için bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve malzeme yatırımlarımızla büyüyoruz. n11.com'la yaptığımız iş birliği bizi hedeflerimize daha da yaklaştırıyor. 81 ilden 81 ile ev teslimatı yapabilen tek tedarik zinciri yönetimi şirketi olan CEVA’ya n11.com’un verdiği destek ve güven çok değerli. Bu güç ile n11.com’un müşteri memnuniyetini arttırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



