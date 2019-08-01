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n11.com ile salonunuzu tribüne çevirin

Futbol severler, n11.com'da yer alan 40'tan fazla markanın 500'den fazla model ve 3 bini aşkın ürünü arasından istediği özellikteki televizyonlara, uygun fiyatlarla ulaşabilecek

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
n11.com ile salonunuzu tribüne çevirin

İSTANBUL (AA) - n11.com, profesyonel futbol liglerinin başlamasına sayılı günler kala, sezon heyecanını stattan eve taşımak isteyenler için binlerce televizyonu uygun fiyatlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, futbol severler, yeni sezonda maç keyfini stada gitmeden evde yaşatacak.

Şirket, yeşil sahaların yıldız isimleriyle heyecan dolu maçlar ve dev derbileri, yeni bir televizyon izleme deneyimi vadeden ürünlerle evlere taşınacak. Futbol severler, n11.com'da yer alan 40'tan fazla markanın 500'den fazla model ve 3 bini aşkın ürünü arasından istediği özellikteki televizyonlara, en uygun fiyata tek tıkla ulaşabilecek.

Geçen yıl lig başlamadan önce 5 bin televizyon satışı gerçekleştiren n11.com, maç severlerin televizyon satın alma eğilimlerini de açıkladı.

Futbol tutkunları yeni televizyonlarında sırasıyla ekran büyüklüğüne, fiyatına, markasına, akıllı TV olup olmadığına ve dahili uydu alıcısına dikkat ediyor. Yeni TV satışlarında İstanbul ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada da İzmir yer alıyor.

En çok 2 bin ile 4 bin lira değerindeki televizyonların satıldığı n11.com'da, ekran tercihleri 49-55 inç arasında değişiyor. Futbol tutkunlarının alışveriş listesinde televizyon haricinde; ses sistemi, TV askı aparatı, akım korumalı priz, TV ünitesi, TV koltuğu ve HDMI kablo gibi aksesuarlar yer alıyor.

Yeni sezonda futbol tutkunları için 15 günlük kampanya başlatan n11.com, televizyon izleme keyfini en üst noktaya taşımak isteyenleri uygun fiyatlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Kampanya kapsamında n11.com'luları sürpriz indirim kuponları da bekliyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
  1. n11.com

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