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Myrleia Antik Kenti için güç birliği

Mudanya Belediyesi, Ömerbey Mahallesi sınırları içinde yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni arkeopark olarak açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

02 Temmuz 2019 Salı 13:43
Myrleia Antik Kenti için güç birliği

Mudanya Belediyesi, Ömerbey Mahallesi sınırları içinde yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni arkeopark olarak açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.


İlçeyi doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle geleceğe taşımayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, Myrleia’nın sahip olduğu tarihî değeri, ilgili kurul ve kurum müdürlerine tanıttı. Myrleia Antik Kenti’nin Turizme Kazandırılması Projesi kapsamında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin Myrleia’nın kuruluşu, antik kentin yayıldığı alan, tarih ve kültür turizmine katkısını anlatan bir sunum yaptı. Montania Otel’de düzenlenen toplantıya, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, Bursa Müze Müdürü Çiğdem Durakoğlu, Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürü Aylin Kırlangıç, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mimar Mithat Kırayoğlu, Emekli Müze Müdürü Öcal Özeren ile belediye birim müdürleri katıldı. Sunumun ardından ilgili kurumların müdürleri ile Ömerbey Mahallesi’nde Hisarlık mevkii olarak anılan bölgede bulunan antik kente inceleme gezisi yapıldı. Helenistik ve Roma dönemine tarihlenen antik kentte bulunan mozaikler, inceleme gezisinde bulunan kurul müdürlerinin takdirini topladı. Sözer, Mudanya’nın turizm potansiyelinin yapılacak olan çalışmayla artacağını belirtirken, Türkyılmaz, “Yalnızca Bursa değil, bütüninsanlığın değerlerinden biri olan Myrleia’yı geleceğe hep birlikte, sizlerin de desteğiyle taşıyacağız. Tek bir gayemiz var. Bu değer yok olmasın, el ele vererek insanlığa, kültür ve tarihe Myrleia’yı kazandıralım. Geleceğe tarihi bir imza atalım” diye konuştu.


Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2015 tarihli kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Bursa Müzeler Müdürlüğü uzmanları tarafından yürütülen sondaj kazılarında elde edilen veriler ışığında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından sondaj raporunda bölgede pişmiş toprak künklerden oluşan su sistemleri, cadde ve sokakların altına döşenen atık su sistemleri ile tam anlamıyla antik kentin dokusunun bir bölümü açığa çıkartıldığı belirtilmişti. Yine aynı kazı raporlarında, çanak çömlek kırıkları açığa çıkarılan bölümün Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlendiği ifade edilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:43
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