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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Bu coğrafyada yaşayan Kürt, Laz, Çerkezkim varsa hepsinden alacağınız millet tanımı birdir”

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Balkanlardan Hazar’a yaşayan halkın atası ve soyu tektir.

12 Mart 2019 Salı 18:21
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Bu coğrafyada yaşayan Kürt, Laz, Çerkezkim varsa hepsinden alacağınız millet tanımı birdir”

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Balkanlardan Hazar’a yaşayan halkın atası ve soyu tektir. Bu coğrafyada yaşayan Kürt, Laz, Çerkez, Türkmen, Azer, Boşnak kim varsa hepsine sorun hepsinden alacağınız millet tanımı birdir” dedi.



Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, beka sorunu açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazılı bir açıklama yapan Yılmaz, “Bu milletin ne Kürdistan ne Lazistan diye bir derdi yoktur” dedi. Türk halkının beka sorunu olmadığını aktaran Yılmaz, “Açık ve net söylüyorum. Balkanlardan Hazar’a yaşayan halkın atası ve soyu tektir. Bu coğrafyada yaşayan Kürt, Laz, Çerkez, Türkmen, Azer, Boşnak kim varsa hepsine sorun, hepsinden alacağınız millet tanımı birdir. Millet-i İbrahim’dir. İbrahim’in evlatları arasında ırk ayrılığı nasıl olabilir? Bu milletin ne Kürdistan ne Lazistan diye bir derdi yoktur. Bu topraklarda Ermeni ve Yunan dışında kalanlar İbrahim’i nesillerdir. MYP Muhafazakâr Yükseliş Parti olarak Türk İslam Davası diyoruz. Bir İbrahim kavgası diyoruz. Kalpleri bölen Hz. İbrahim soyu bu milleti fırkalara ayıranlara inat Allah’a dost İbrahim’in evlatlarıyız, diyoruz. Kısaca Ne mutlu Türküm diyoruz. Ne mutlu ki bir atanın bir babanın evlatlarıyız diyoruz” dedi.



“Misak-ı Milli kaynağı Hz. İbrahim’dir”


“Bizim millet olarak Misak-ı Milli yani milli yemin yani ahdi milli diye sınırları dört kitapta çizilmiş bir davamız var” diyen Yılmaz, açıklamasında devamla “Bu dava 4200 yıl önce atamız İbrahim şahsında yüce Mevla’nın bu millete verdiği vaattir. Bu nedenle biz Misak-ı Milli diyoruz. Bu kelime bizim dilimize dün girmedi. Allah Hz. İbrahim soyu nesillere bu toprakları verdiğinde onlardan birde söz aldı. O söz, asla birbirinizle kavga yapmayacaksınız. Bu nedenle diyoruz ki, gidin Diyarbakır’da sorun ’Kimin milletisin?’ diye? Size verilecek cevap Millet-i İbrahim’dir. Gidin Rize‘de sorun Yozgat’ta Sivas’ta sorun Edirne’de sorun alacağınız cevap Millet-i İbrahim’dir. Kimse gönüllere fitne ekemez. Bu milletin soyu da bir sopu da birdir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:21
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