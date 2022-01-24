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Siyaset MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! - CANLI
Siyaset

MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! - CANLI

AK Parti MYK toplantısı sonrası Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 17:19:00 - 2022-01-24 17:23:07

Son dakika haberi: AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunuyor.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak.

Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin iklim bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de iklim bakanlığı kurulmuştur. Fakat bu mesele artık şaşırtıcı olmanın da ötesin geçmiştir. Hükümetimizin gerçekleştirdiği bu devrimler ülkemizin değişimine çok büyük katkılar sağlıyor fakat muhalefet bunun farkında olmuyor.

Ayrıntılar geliyor...

 

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