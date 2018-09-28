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Myanmarlı katiller yargılansın çağrısı

Malezya, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlardan sorumlu olanları yargılamak için uluslararası bir yargı mekanizması kurulması çağrısı yaptı.

28 Eylül 2018 Cuma 15:59

Malezya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kennedy Jawan, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) ve ülkedeki diğer azınlıklara karşı uluslararası hukuka göre suç işleyenler karşısında hareket etme sorumluluğu olduğunu vurguladı. Herkesin Myanmar tarafından kurulan Arakan Bölgesi Bağımsız Soruşturma Komisyonunu insan hakları ihlalleri işleyenleri yargı karşısına çıkarması için teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Kennedy, “Myanmar yetkililerinin failleri soruşturma ve kovuşturma çabalarının yetersiz kalması halinde uluslararası bir yargı mekanizmasının devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Arakan Müslümanlarının yaşadığı sorunların acil bir şekilde dünya kamuoyunda gündeme gelmesi gerektiğine dikkati çeken Kennedy, sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kennedy, Malezya’nın yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman’a ev sahipliği yapan Bangladeş’e uluslararası yardım yapılması gerektiğini duyurmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 15:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş52 dk önce
    bm nerede hani bunlara yardım etseya. kına yakıp duruyor bm hani bu arakan lımüslümanlara yardım nerede
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