Myanmar'ın zulmüne karşı Bangladeş'ten birlik çağrısı

Hasina, Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45'inci Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.), bizlere zor durumdakilerin yanında olmamızı emretmiştir. Arakanlı Müslümanlar etnik temizliğe maruz kalırken, İİT bu duruma göz yumamaz." dedi.

SIĞINANLARIN SAYISI 700 BİNİ AŞTI

İİT'ye Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların güvenli şekilde topraklarına dönmeleri için Myanmar'a baskı yapmaya devam etmesi çağrısında bulunan Şeyh Hasina, "Arakanlı Müslümanların da bizler gibi onurlu yaşama hakkı var." ifadesini kullandı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM, ETNİK TEMİZLİK OLARAK ADLANDIRDI

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.