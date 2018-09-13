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Myanmar'ın baş katilinden pişkin savunma!

Myanmar'da Arakanlı Müslümanların kurşuna dizildiği görüntüleri ortaya çıkaran Reuters haber ajansı muhabirlerine verilen yedi yıl cezanın arkasında duran Suu Çii, kararın ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:33
Myanmar'ın baş katilinden pişkin savunma!

Myanmar lideri Aung San Suu Çii, ülkede Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle Reuters ajansının iki muhabirine verilen yedişer yıllık mahkumiyet kararını destekledi.

BBC'nin haberine göre, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suu Çii, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan ve ay başında 7'şer yıl hapse mahkum edilen Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun yasayı çiğnediğini ve mahkumiyetlerin “ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi olmadığını” savundu.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Güneydoğu Asya Ülkeleri Toplantısında konuşan Suu Çii, söz konusu gazetecilere yönelik davanın hukukun üstünlüğünü desteklediğini söyledi.

Suu Çii, birçok eleştirmenin aslında, “Gazeteci oldukları için hapse atılmadılar. Hapse mahkum edildiler çünkü mahkeme, bu kişilerin Devlet Sırları Yasası'nı ihlal ettiğine karar verdi." ifadelerine yer verilen kararı okumadığını ileri sürdü.

Yangon Mahkemesi, 3 Eylül'de, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan muhabirler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bularak yedişer yıl hapse mahkum etmişti.

Muhabirler, 13 Aralık'ta ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası çerçevesinde tutuklanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, verilen karara tepki göstermiş ve "Genel Sekreter (Antonio Guterres) bugün Myanmar'da gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun suçlu bulunmasını ve yedişer yıl hapse mahkum edilmesini endişeyle not ediyor. Guterres, yetkilileri kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

İfade ve bilgi alma özgürlüğünün önemine işaret eden Dujarric, "Bu gazetecilerin Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik büyük çapta insan hakları ihlallerini haberleştirirken mahkum edilmesi kabul edilemez. Genel Sekreter Guterres gazetecilerin serbest bırakılması için haklarını savunmaya devam edecek. Guterres, Myanmar'da basın özgürlüğü ve tüm insan haklarına saygı duyulması çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Myanmar'da parlamento binası yakınında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe da ruhsatsız drone bulundurmaktan yargılanmıştı. TRT World adına çalışan 4 kişi ise 10 Kasım'da ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

Myanmar yönetiminin özellikle orduyla bağlantılı konularda özgür basına baskıyı artırdığı ifade ediliyor.


BM raporlarına göre, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e sığındı. Köylerinin bazıları tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 12:33
  1. Myanmar
  2. Myanmar Lideri Suu Çii
  3. Katillerin başı
  4. pişkin savunma

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş36 dk önce
    tamamen pis mahluk bu insan denilmez buna. iğrenç yaratık bu
  • Mesut SarpMesut Sarp39 dk önce
    Yaziklar olsun 2 milyara yakin müslümana biz Türkiye dahil, şuncacik dandik bi ülkeyle dahi başetmekten aciziz.
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