Myanmar'dan kaçan 93 Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne durduruldu

ANKARA (AA) - Myanmar donanmasının, Arakan eyaletinden kaçan 93 Arakanlı Müslümanı taşıyan tekneyi durduğu bildirildi.

Kyodo ajansının yerel emniyet birimlerine dayandırdığı haberine göre, 32'si çocuk 93 Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne, pazar günü Bok adasının 9 kilometre kuzeybatısında durduruldu.

Teknenin kaptanının, geçen ay Malezya'ya gitmek üzere Sittwe yakınlarında bir bölgeden ayrıldıkları ve denizde yönlerini kaybettikleri ifadesini verdiği belirtildi.

Myanmarlı yetkililerin, 60 kişiyi taşıyan bir diğer teknenin yolunu da Darpine köyünden ayrıldıktan hemen sonra kestiği kaydedildi.

Myanmar'ın Yangon kenti açıklarında 16 Kasım'da da Arakanlı Müslüman 100'den fazla kişiyi taşıyan bir tekne durdurulmuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecinin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.