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Myanmar'daki bazı Facebook hesapları kaldırıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:12
Myanmar'daki bazı Facebook hesapları kaldırıldı

BANGKOK (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Myanmar'daki bazı hesapları "koordine edilmiş sahte tutum" gösterdikleri gerekçesiyle kaldırdı.

Özellikle Arakanlı Müslümanlara karşı toplumsal nefreti körükleyen içeriği engelleme konusunda çok az şey yapmakla eleştirilen Facebook, Myanmar'da 425 sayfanın, 17 grubun, 135 hesabın, ayrıca 15 Instagram hesabının kaldırıldığını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesinin basın açıklamasında, söz konusu Facebook hesapları, sayfaları ve gruplarının, "koordine edilmiş sahte tutum" gösterdiği bildirildi.

Facebook ayrıca hesapların Myanmar ordusuyla bağlantılı olduğunu duyurdu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:12
  1. Facebook
  2. Myanmar

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