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'Myanmar'daki acı gerçekleri artık dünya görmemezlikten gelemez'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Myanmar'daki acı gerçekleri artık dünya görmemezlikten gelemez. Arakanlı Müslümanların etnik temizliğe uğradığı gerçeği konuşulmalı, onların sesi duyulmalı." dedi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:57
'Myanmar'daki acı gerçekleri artık dünya görmemezlikten gelemez'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley, "Myanmar'daki acı gerçekleri artık dünya görmemezlikten gelemez. Arakanlı Müslümanlarınetnik temizliğe uğradığı gerçeği konuşulmalı, onların sesi duyulmalı." dedi.

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Haley, BM Güvenlik Konseyindeki Myanmar oturumunda bir konuşma yaptı. Arakanlı Müslümanlar konusunda dün BM'de açıklanan rapora değinen Haley, Myanmar'daki acı gerçekleri artık dünyanın görmemezlikten gelemeyeceğini vurgulayarak, "Arakanlı Müslümanların etnik temizliğe uğradığı gerçeği konuşulmalı, onların sesi duyulmalı." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cox Bazar'daki kamplarda kalan bin 24 Arakanlı mülteci ile görüşerek hazırladığı rapora atıfta bulunan Haley, "Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yaptıkları şok edici, Arakanlıların hikayeleri inanılmaz." diye konuştu.

"Bizden önceki BMGK üyelerinin yaptıklarından dolayı hala utanç duyuyoruz"

ABD, İngiltere, Kuveyt, Hollanda, Peru ve diğer BMGK üyelerinin Myanmar'daki vahşeti gündemde tutmaya çalıştığını belirten Haley, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Myanmar güvenlik güçlerinin hesap vermesini sağlamaya çalıştık. Fakat çok daha fazlası yapılmalı. Myanmar hükümeti bu krizin sorumlularını ortaya çıkarma taahhüdünü yerine getirene kadar, ülkede azınlık haklarına saygı sağlanmayacak. Ruanda'dan, Srebrenitsa'dan sonra bizden önceki BMGK üyelerinin yaptıklarından dolayı hala utanç duyuyoruz. Şimdi harekete geçmezsek, Myanmar konusunda da yetersiz kalacağız."

Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıların "önceden planlı ve hazırlıklı" yapıldığının altını çizen Haley, önceki cumartesi hayata gözlerini yuman BM'nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın başkanlığındaki Arakan Komisyonunun bütün Myanmarlılar için hareket özgürlüğü ve kanun önünde eşitlik hakkı tavsiyesini hatırlattı.

Nikki Haley, konuşmasını,"Annan öncülüğündeki komisyonun tavsiyelerinin uygulanması tüm Myanmarlıların onuru ve güvenliğini sağlayacak." ifadeleri ile sonlandırdı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:57
  1. Myanmar
  2. ABD
  3. Nikki Halley
  4. Arakanlı Müslümanlar
  5. etnik temizlik
  6. Anadolu Ajansı

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