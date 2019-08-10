0553 313 94 23

Myanmar’da toprak kayması:29 ölü

Myanmar’ın güney kesimindeki Ma-lat dağının bir yamacında, yoğun muson yağmurları sebebiyle dün toprak kayması meydana geldi, 29 kişi hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
Myanmar’da toprak kayması:29 ölü

Myanmar’ın güney kesimindeki Ma-lat dağının bir yamacında, yoğun muson yağmurları sebebiyle dün toprak kayması meydana geldi, 29 kişi hayatını kaybetti.


Myanmar’ın Mon eyaleti civarındaki Paung, Mawlamyine, Mudon, Thanbyuzayat, Kyaikmaraw, kasabalarında dün meydana gelen toprak kaymasında bazı evler toprak altında kaldı, yollar kapandı, eğitime ara verildi.


Toprak kaymasının meydana geldiği Paungkasabası civarında 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.


Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi muson yağmurlarının oluşturduğu seller sebebiyle bu hafta 12 bin kişinin Mon eyaletinden tahliye edildiğini, böylece tahliye edilenlerin sayısının 38 bini bulduğunu açıkladı.


Puang kasabası kaymakamı Zaw Moe Aung, bu sabah toprak altından 7 kişinin daha kurtarıldığını, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: Ağustosta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz
    1. Erdoğan: Ağustosta zaferler halkasına..
    2. Galericilere, iş yeri şartlarına uyum..
    3. Alaçatı’nın rüzgarı korunmaya muhtaç..
    4. Narlıdere’de ibadethaneler bayrama..
    5. Davalı mimar sahte "yüksek" mühendis..
    6. Voleybolda transfer
    7. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
    8. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
    9. Renegade ve Compass modellerinde takas..
    10. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
    11. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
    12. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
    13. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
    14. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
    15. Ciltte oluşan problemlere dikkat
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
    17. TAMBU’dan Kurban Bayramına özel yeni..
    18. Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla..
    19. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
    20. Torosların eteklerinde asırlık bayram..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz