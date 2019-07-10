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Myanmar'da teknesinin yakıtı biten göçmen kaçakçısı yakalandı

Arakan'dan Malezya'ya geçmeye çalışan 63 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, yakıtı bitince Maungtaw plajında karaya oturdu- İnsan kaçakçısı ve 4 mürettebat gözaltına alındı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:16
Myanmar'da teknesinin yakıtı biten göçmen kaçakçısı yakalandı

ANKARA (AA) - Myanmar'da, Arakan'dan Malezya'ya geçmeye çalışan 63 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin yakıtı bitince göçmen kaçakçısı ve teknedeki 4 mürettebat yakalandı.

Bernama ajansının haberine göre, 63 düzensiz göçmeni taşıyan tekne yakıtı bitince Maungtaw plajında karaya oturdu.

Polisin insan kaçakçısı Hamad Tusaung'u ve 4 kişilik mürettebatı gözaltına aldığı bildirildi.

Hamad'ın Malezya'ya götürmeye çalıştığı kişilerden adam başı bin 133 dolar aldığı öğrenildi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:16
  1. insan taciri
  2. Myanmar

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