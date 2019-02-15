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Myanmar’da Müslüman avukatı öldüren sanıklara idam

Myanmar’da mahkeme, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi’ni partisi olan Ulusal Demokrasi Birliği Partisi’nin (NLD) danışmanlığını yapan Müslüman avukat Ko Ni’yi öldüren 2 kişiye idam cezası verdi.

15 Şubat 2019 Cuma 13:42
Myanmar’da Müslüman avukatı öldüren sanıklara idam

Myanmar’da mahkeme, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi’ni partisi olan Ulusal Demokrasi Birliği Partisi’nin (NLD) danışmanlığını yapan Müslüman avukat Ko Ni’yi öldüren 2 kişiye idam cezası verdi.


Myanmar lideri Aung San Suu Kyi’nin partisi olan Ulusal Demokrasi Birliği’nin Partisi’nin (NLD) danışmanlığını da yapan 63 yaşındaki Müslüman avukat Ko Ni, 2017 yılının Ocak ayında öldürüldü. Cinayetin ardından zanlılar mahkeme kararıyla tutuklanarak hapse atılmıştı. Verilen hapis cezasının ardından, ülkede yıllardır süren askeri yönetimin demokrasiye geçeceği konusundaki şüpheler arttı.


Yangon Uluslararası Havalimanı yakınlarında düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Müslüman kimliği ile ülkenin önde gelen avukatlarından Ko Ni’yi öldüren 4 kişi hakkında bugün karar verildi. Yangon’un kuzey bölgesindeki Mahkeme Heyeti’nden Yargıç Ye Lwin, cinayeti işleyen Kyi Lin ile Lin’e yardım eden Eski Subay Aung Win Zaw’e idam cezası verdi. Lwin, Kyi Lin’in cinayetin ardından taksiciler tarafından takip edildiğini ve olay yerinde yakalandığını kaydederek, Lin’in kendisini takip eden taksi şoförü ile başka bir şahsı daha öldürdüğü için ilk etapta 23 yıl cezaya mahkum edildiğini ifade etti.


Cinayeti işleyenlerden Aung Win Zaw’ın kardeşi olan diğer şahıs Aung Win Khine’ın, cinayet planını başlatmakla suçlandığını aktaran Yargıç Lwin, bir diğer Eski Askeri Subay Zehar Phyo’nun ise Aung Win Khine’a yardım ve yataklıktan 5 yıl hapis cezası aldığını belirtti. Lwin ayrıca, aynı aileden kardeş olan Aung Win Tun’a suçlulara evini açtığı için yardım ve yataklık suçlaması ile 3 yıl hapis cezası verildiğini ifade etti.


Duruşmadan sonra avukat Kyaw Kyaw Htike, "Kyi Lin ve Aung Win Zaw’ın itiraz için 7 günleri var, itiraz edilip edilmeyeceği konusunda onlarla görüşeceğim" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:42
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