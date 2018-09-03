Myanmar'da iki Reuters muhabirine 7'şer yıl ceza

Muhabirler Wa Lone (32) ve Kyaw Seo Oo (28), Arakan eyaletindeki Inn Dinn köyünde Eylül 2017'de meydana gelen 10 kişinin öldürülmesi olayını araştırırken güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı.

Yangon Kuzey Bölge Mahkemesi hakimi Ye Lwin, muhabirlerin gizli bilgileri ele geçirerek ilgili Devlet Sırları Yasası'nı ihlal ettiklerini belirtti.

Gazetecilerin 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade eden Lwin, muhabirlerin gözaltına alındıkları 12 Aralık 2017 tarihinin içeride geçirecekleri sürenin hesaplanmasında göz önünde bulundurulacağı bilgisini verdi.

Myanmarlı yetkililer geçen yıl Reuters muhabirlerinin "Arakan eyaletine ve güvenlik güçlerine ilişkin önemli ve gizli hükümet belgelerini ellerinde bulundurmaktan tutuklandıklarını" açıklamıştı.

KARARA ULUSLARARASI KAMUOYU TEPKİLİ

Reuters genel yayın yönetmeni Stephen J. Adler mahkemenin karardan üzüntü duyduklarını vurgulayarak, "Bugün Myanmar için, Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo için ve basın için kötü bir gün" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği ve ABD, Kanada ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyordu.

BM, daha önce de Myanmar'ı Arakan Müslümanlarına "etnik temizlik yapmakla" suçlamıştı.