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Myanmar'da iki Reuters muhabirine 7'şer yıl ceza

Myanmar'da mahkeme, Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanların (Rohingyalar) askerler ve yetkililer tarafından öldürüldüğü iddialarını araştırırken tutuklanan iki Reuters muhabirini 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, gazetecilerin devlet sırları kanununu ihlal ettiğine hükmetti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 09:03
Myanmar'da iki Reuters muhabirine 7'şer yıl ceza

Muhabirler Wa Lone (32) ve Kyaw Seo Oo (28), Arakan eyaletindeki Inn Dinn köyünde Eylül 2017'de meydana gelen 10 kişinin öldürülmesi olayını araştırırken güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı.

Yangon Kuzey Bölge Mahkemesi hakimi Ye Lwin, muhabirlerin gizli bilgileri ele geçirerek ilgili Devlet Sırları Yasası'nı ihlal ettiklerini belirtti.

Gazetecilerin 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade eden Lwin, muhabirlerin gözaltına alındıkları 12 Aralık 2017 tarihinin içeride geçirecekleri sürenin hesaplanmasında göz önünde bulundurulacağı bilgisini verdi.

Myanmarlı yetkililer geçen yıl Reuters muhabirlerinin "Arakan eyaletine ve güvenlik güçlerine ilişkin önemli ve gizli hükümet belgelerini ellerinde bulundurmaktan tutuklandıklarını" açıklamıştı.

KARARA ULUSLARARASI KAMUOYU TEPKİLİ

Reuters genel yayın yönetmeni Stephen J. Adler mahkemenin karardan üzüntü duyduklarını vurgulayarak, "Bugün Myanmar için, Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo için ve basın için kötü bir gün" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği ve ABD, Kanada ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyordu.

BM, daha önce de Myanmar'ı Arakan Müslümanlarına "etnik temizlik yapmakla" suçlamıştı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 09:03
  1. Mynmar
  2. Arakanlı Müslümanlar
  3. Arakan
  4. Reuters haber ajansı
  5. muhabir

YORUM YAZ

  • eFSANEeFSANE27 dk önce
    Kırılma noktası... Artık küresel baronlar Myanmar ın biletini keserler. Çinin oyuncağı olmasından sa batırılması daha iyi olur.
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